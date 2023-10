Beautiful: Finn e Steffy di nuovo insieme, ma Sheila è ancora una minaccia Nuovi colpi di scena nelle vicende della famiglia Forrester, scopriamo cosa accadrà questa settimana

Finalmente Finn e Steffy si riabbracciano, ma sulla loro felicità pesa l’ombra di Sheila, di nuovo in fuga. Tanti colpi di scena nella nuova settimana di Beautiful..Scopriamo cosa accadrà nelle nuove puntate della storica soap di Canale 5 con le trame e le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 22 ottobre.

Lunedì 16 ottobre

Finn è in aereo con Bill e non vede l’ora di raggiungere Steffy, riabbracciarla e rivelarle che è ancora vivo e di nuovo al suo fianco. La ragazza però proprio in quel momento è in stato confusionale per strada, mentre i genitori, Ridge e Taylor aspettano con ansia che torni da loro in albergo.

Martedì 17 ottobre

Ridge e Taylor non credo ai loro occhi quando si ritrovano davanti Finn vivo e vegeto. Accolgono il ragazzo e lo portano subito dai bambini, felicissimi, soprattutto Kelly che può riabbracciare il papà. In questo quadro però, manca Steffy che ancora non è tornata. I suoi cari la chiamano, ma la ragazza ha il cellulare staccato e il marito redivivo decide di andarla a cercare. Sheila intanto, ancora una volta fuggitiva, si presenta a casa di Deacon.

Mercoledì 18 ottobre

Deacon fa entrare Sheila in casa e lei le racconta tutto quello che è successo, compreso il fatto che Finn è vivo. La donna spera che l’amico sia comprensivo e accetti di nasconderla, ma poi il commissario Baker arriva a casa di Deacon e bussa alla sua porta. A Montecarlo continuano le ricerche di Steffy.

Giovedì 20 ottobre

Finn è alla disperata ricerca di Steffy che vaga per le strade di Montecarlo. A un certo punto l’uomo vede una chiesetta e si dirige da quella parte, l’intuizione è giusta perché vede Steffy e la moglie, incredula, vede lui. Intanto Baker è arrivato a casa di Deacon e lui non ha altra scelta che accettare di nascondere Sheila prima di aprire la porta.

Venerdì 21 ottobre

Deacon è costretto a mentire a Baker per non finire nei guai, e quando il poliziotto se ne va da casa sua è furioso contro Sheila. Intanto, a Montecarlo, Steffy e Finn sono di nuovo insieme, increduli e felici.

Sabato 22 ottobre

Finn racconta a Steffy finalmente tra le sue braccia tutto quello che gli è successo, compresa la parte in cui Sheila è sempre più pericolosa. Questo è l’unico elemento che turba il momento in cui marito e moglie si ritrovano pronti anche a riabbracciare insieme i bambini. Brooke e Hope a Los Angeles, intanto, aspettano notizie da Ridge.

