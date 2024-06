Endless Love, anticipazioni: Emir va a letto con un’altra, Nihan chiede il divorzio e lo denuncia Tutte le anticipazioni settimanali della serie tv turca in onda su Canale 5 dal 3 all'8 giugno: in questa puntata tante nuove confessioni e colpi di scena

Endless Love è una delle soap opera più seguite di Canale 5. Ogni settimana, gli spettatori restano col fiato sospeso, desiderosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti Kemal e Nihan, due giovani alle prese con un amore che sembra impossibile. Ma cosa succederà nelle puntate in onda questa settimana? Scopriamo insieme dando un’occhiata a trama e anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2024.

Endless Love anticipazioni Lunedì 3 giugno 2024

Nihan scopre Kemal e Zehir che entrano nella casa di Sedat, dove ricevono il certificato di morte di Mujgan. Questo documento rivela l’identità della donna che ha assistito al tentativo di suicidio della madre di Emir. Decisa a non essere esclusa, Nihan affronta Kemal, chiedendogli di non tenerle più segreti e di permetterle di aiutarlo a rintracciare Nursen Harran.

Martedì 4 giugno 2024

Zeynep assiste a una conversazione tra Leyla e Onder, dove quest’ultimo confessa di non aver avuto una vita felice senza di lei. Scioccata, Zeynep corre a riferire tutto a Vildan, che furiosa affronta Onder e lo caccia di casa. Intanto, la famiglia Soydere riceve una buona notizia: Tarik è stato scagionato dall’accusa di omicidio.

Mercoledì 5 giugno 2024

Huseyin cerca di convincere Kemal che ha sbagliato a denunciare Tarik. Zehir informa Kemal di aver trovato Nursen, testimone del tentato suicidio di Mujgan. Sotto pressione, Nursen confessa a Nihan e Kemal che Mujgan non ha tentato il suicidio.

Giovedì 6 giugno 2024

Un flashback mostra che fu Galip a spingere Mujgan dal balcone. Kemal rivela ad Emir che suo padre ha istigato il suicidio della madre perché credeva che Mujgan avesse concepito un altro figlio fuori dal matrimonio. Questo sconvolge Emir, che scopre di avere un fratello segreto. Intanto, Onder se ne va di casa, mentre Asu chiede a Leyla il suo parere sul legame con Kemal. Leyla è convinta che l’amore tra Kemal e Nihan prevarrà.

Venerdì 7 giugno 2024

Leyla e Vildan litigano furiosamente al telefono. Leyla raggiunge Onder, chiedendogli di tenersi lontano per evitare ulteriori complicazioni. Emir, furioso, chiede a Mujgan di rivelargli la verità sul fratello segreto. Nonostante i suoi sforzi, Mujgan non riesce a parlare. Kemal riceve un’altra testimonianza da Nursen, che conferma che Mujgan non ha mai tradito Galip. Galip, intanto, è furioso e chiede il licenziamento di Kemal.

Sabato 8 giugno 2024

Hakki annuncia che le quote dell’azienda passeranno ad Asu e Kemal, causando disaccordi. Asu chiede aiuto a Zeynep per conquistare Kemal. Nihan convince Zehir a indagare senza informare Kemal. Emir, ubriaco, finisce a letto con Zeynep. Kemal e Nihan trovano un video che dimostra che Emir ha simulato la morte di Linda. Nihan mostra il video al marito e lo lascia, poi denuncia Emir alla polizia. Emir rapisce Tufan, credendolo il fratello segreto e ricattatore. Alla fine, Kemal decide di rinunciare alle sue azioni, e Nihan annuncia di voler chiedere il divorzio.

