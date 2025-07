Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Continua il programma di aggiornamento di Windows 11. Il sistema operativo di Microsoft sta ricevendo nuove funzionalità con un aggiornamento in corso di distribuzione. Il focus principale è, ancora una volta, l’intelligenza artificiale, settore in cui l’azienda americana continua a investire con l’obiettivo di integrare sempre di più Copilot all’interno del suo sistema operativo. Per i Copilot+ PC ci sono alcune funzionalità aggiuntive.

Le novità in arrivo su Windows 11

Con la nuova versione di Windows 11, gli utenti hanno ora la possibilità di accedere a Copilot Vision, tramite l’app di Copilot. Al momento, questa nuova funzione che consente all’AI di “vedere” lo schermo del computer andando ad assistere l’utente in vari modi può essere utilizzata esclusivamente negli USA. Il rilascio su scala globale non dovrebbe essere lontano.

Per gli utenti con un Copilot+ PC dotato di chip Snapdragon X, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un agente AI all’interno delle Impostazioni. In questo modo, è possibile interagire con l’AI, anche utilizzando il linguaggio naturale, per accedere a specifiche impostazioni del proprio computer. L’agente AI potrà farsi carico delle richieste dell’utente (nel caso in cui sia in grado di portare a termine il compito assegnato).

Da segnalare anche un aggiornamento per Click to Do, la funzione che può essere attivata per completare rapidamente alcune azioni. Tra le nuove opzioni disponibili con questa funzione c’è la possibilità di utilizzare il Reading Coach, per scoprire come pronunciare una determinata parola, creare in modo rapido una bozza di un documento Word, fissare una riunione su Teams e altro ancora.

Per i Copilot+ PC sono in arrivo ulteriori funzioni esclusive come un generatore di sticker e uno strumento avanzato per la selezione di oggetti, disponibili tramite l’app Paint, oltre a nuove opzioni di editing con AI per l’app Foto.

Tra le novità in arrivo per i computer Windows c’è anche un nuovo sistema di diagnostica che permette al PC di correggere in automatico i problemi individuati, riuscendo a garantire un funzionamento più stabile all’intero sistema operativo.

Quando arrivano le nuove funzioni di Windows 11

Microsoft, che nel frattempo è finita nel mirino degli hacker, ha confermato che il nuovo pacchetto di funzioni di Windows 11 è in fase di rilascio. Il roll out dovrebbe iniziare su scala globale nel corso del prossimo mese di agosto 2025. Si tratta, in ogni caso, di una questione di giorni o, al massimo, di settimane. Lo sviluppo dei nuovi strumenti annunciati è oramai completato e l’azienda è pronta ad arricchire il suo sistema operativo con questo pacchetto di novità.