Xiaomi, questo smartphone costa pochissimo: va comprato subito

Lo smartphone top di gamma di Xiaomi è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane ora.

Xiaomi lo ha fatto ancora una volta: lanciare un telefono entry-level a un prezzo alla portata di tutti e con una scheda tecnica che è complicato trovare nei telefoni dei principali competitor. La descrizione calza a pennello con il Redmi Note 14, smartphone uscito sul mercato quest’anno e che da oggi trovi anche in super offerta su Amazon. Grazie allo sconto del 25%, la versione 5G è disponibile al minimo storico e risparmi ben 70 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero che lo fa diventare un vero best-buy.

Il Redmi Note 14 5G ha la classica scheda tecnica che si ricerca in un telefono di questo tipo, ma con in più un comparto fotografico di livello superiore. Un telefono che fa dell’affidabilità e della versatilità uno dei suoi punti forti e che supporta qualsiasi tipologia di applicazione. Schermo AMOLED ampio e con ottima luminosità, processore MediaTek con cui puoi fare veramente di tutto e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel. E per chiudere una batteria che può durare fino a due giorni: cosa chiedere di più a questo prezzo?

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva di Amazon da non farsi scappare. Da oggi è disponibile il Redmi Note 14 5G a un prezzo di 209,90 euro con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 70 euro. Un’occasione irripetibile per uno dei migliori smartphone della fascia bassa. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 41,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Se vuoi abbassare il prezzo, puoi utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul tuo conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i quattordici giorni garantiti dal sito di e-commerce.

Redmi Note 14: la scheda tecnica

Nella sua fascia di prezzo il Redmi Note 14 5G ha pochi rivali. Parliamo di un telefono in grado di fare veramente di tutto e con il quale puoi scattare anche delle ottime foto grazie a un sistema fotografico di ottimo livello. Vediamo la scheda tecnica nel dettaglio, partendo dall’elemento che cattura maggiormente l’attenzione: lo schermo.

Lo smartphone di Xiaomi presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek 7025-Ultra con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Supporta qualsiasi applicazione e non avrai problemi con il multitasking.

Il comparto fotografico è una delle componenti su cui Xiaomi ha puntato maggiormente. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati. La fotocamera frontale, invece, è da 20 megapixel e puoi toglierti grandi soddisfazioni. Non mancano algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano nella fase di editing.

Chiudiamo con la batteria da 5110mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che con un utilizzo normale può durare anche quarantotto ore. Supporto alla ricarica rapida da 45W.

