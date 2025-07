Hisense

La nuova offerta di Amazon è l’occasione giusta per acquistare una nuova Smart TV con pannello da 100 pollici sfruttando un prezzo davvero interessante. In questo momento, infatti, è possibile puntare sulla Hisense 100E7NQ con pannello QLED 4K che viene proposta in offerta con un prezzo di 1.534 euro e con quasi 1.000 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Il modello, venduto e spedito da Amazon, è disponibile anche con acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna è gratuita. L’offerta di Amazon porta il modello Hisense 100E7NQ al nuovo minimo storico. Per chi cerca una nuova Smart TV da 100 pollici, quindi, l’offerta in corso è quella giusta. Per sfruttare lo sconto basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Hisense 100E7NQ – 100 pollici – QLED – 4K

La scheda tecnica della Hisense 100E7NQ

La Hisense 100E7NQ è una delle Smart TV più interessanti sul mercato e il calo di prezzo registrato la rende un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di un modello di grandi dimensioni e con un pannello di qualità. Tra le specifiche, infatti, troviamo un pannello QLED da ben 100 pollici caratterizzato da risoluzione 4K e un refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz.

Da segnalare il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, HDR 10+ Adaptive e anche la Game Mode PRO, pensata per ottimizzare il funzionamento della Smart TV durante le sessioni di gaming. Lato software, invece, c’è la piattaforma VIDAA U8 con Alexa e tante funzionalità smart a disposizione degli utenti.

Con Hisense 100E7NQ è, quindi, possibile puntare su una Smart TV di qualità, scegliendo un modello con un pannello di grandi dimensioni e tutti gli elementi giusti per poter garantire un’esperienza di visione ottimale. Il calo di prezzo registrato in queste ore non fa altro che far aumentare il rapporto qualità/prezzo del modello.

Hisense 100E7NQ, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Hisense 100E7NQ con un prezzo scontato a 1.534 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 39% che porta il modello al nuovo minimo storico. La Smart TV è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile anche con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito o carta di credito e senza alcun interesse. La consegna è gratuita. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto.

