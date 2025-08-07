Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Le relazioni sociali tra femmine di gorilla sarebbero molto più sviluppate di quello che si credeva, con un valore strategico che agevola integrazione e diversità genetica

123RF

Una nuova scoperta scientifica rivela aspetti inediti e sorprendenti delle relazioni sociali tra femmine di gorilla, svelando una rete di legami emotivi e strategici molto più articolata di quanto si pensasse. Grazie a un’analisi pluridecennale nel cuore del Parco Nazionale dei Vulcani in Ruanda, i ricercatori hanno osservato come le femmine di gorilla di montagna siano capaci di riconoscere e ricercare vecchie compagne di gruppo, anche dopo anni di separazione. Questi dati fanno luce sul comportamento sociale dei gorilla, avvicinando la nostra comprensione del loro mondo a quello dei legami umani e contribuendo a fornire un quadro più ricco della struttura sociale dei grandi primati.

Relazioni al femminile: più forti e durature del previsto

Lo studio, condotto in collaborazione con il Dian Fossey Gorilla Fund, ha esaminato gli spostamenti e le interazioni di oltre 50 femmine di gorilla, monitorate per più di vent’anni. Contrariamente a quanto ipotizzato in passato, è emerso che le femmine di gorilla non solo ricordano i legami formati in età giovanile, ma tendono anche a ricollegarsi con individui conosciuti in precedenza, nonostante la lunga distanza temporale e geografica.

Queste interazioni non si limitano alla convivenza passiva: le femmine si cercano attivamente, privilegiando gruppi dove sono presenti vecchie “amiche” piuttosto che unirsi a gruppi completamente sconosciuti.

Un comportamento strategico per sopravvivere nel gruppo

Dal punto di vista evolutivo, questa tendenza ha implicazioni importanti. Le nuove arrivate, entrando in un gruppo già strutturato, si trovano inizialmente in una posizione gerarchica bassa e rischiano l’aggressività da parte delle femmine residenti. Per questo motivo, avere alleate fidate può garantire protezione, facilitare l’integrazione e aumentare le probabilità di successo riproduttivo.

Oltre a ciò, le femmine evitano gruppi in cui siano presenti maschi con cui potrebbero avere una parentela stretta, contribuendo così a mantenere alta la diversità genetica del gruppo. Questo comportamento, noto come “dispersione”, si rivela utile e anche guidato da una complessa rete di legami sociali.

Il ruolo della memoria e della cognizione nei grandi primati

Uno degli aspetti più affascinanti emersi dalla ricerca riguarda la capacità dei gorilla di mantenere ricordi sociali a lungo termine. In un contesto naturale, senza supporti esterni alla memoria biologica, ricordare e riconoscere un individuo dopo molti anni implica una notevole capacità cognitiva.

Questa caratteristica, condivisa con altri grandi primati e con l’essere umano, suggerisce radici evolutive comuni per quanto riguarda il valore delle relazioni stabili, in particolare tra individui dello stesso sesso. In effetti, nei gorilla le relazioni tra femmine sembrano avere una funzione simile a quella che l’amicizia ha per gli esseri umani.

Cosa ci insegnano le femmine di gorilla sulla nostra stessa natura

I ricercatori dell’Università di Zurigo, insieme al Dian Fossey Gorilla Fund, sottolineano che osservare il comportamento femminile dei gorilla in libertà non solo amplia la nostra conoscenza di questi animali, ma ci offre uno specchio evolutivo della nostra stessa specie.

La tendenza a spostarsi tra gruppi, mantenendo al contempo relazioni selettive, può essere vista come una strategia sociale antica, presente anche nell’essere umano. Comprendere meglio queste dinamiche nei gorilla ci permette di riflettere su quanto i legami sociali nei primati siano profondi, e quanto il concetto di “amicizia” abbia radici più lontane di quanto immaginiamo.

Un nuovo sguardo sulle dinamiche sociali dei gorilla

Questa scoperta sui gorilla femmina apre la strada a nuove ricerche sul comportamento sociale dei primati e ridefinisce il modo in cui pensiamo alla vita sociale dei gorilla. Non solo lotta per la sopravvivenza o per il dominio: anche affetto, memoria e collaborazione tra individui dello stesso sesso. Un universo di amicizia tra animali, forse meno diverso dal nostro rispetto a quanto si credesse.