Il Vibrio pectenicida sarebbe il batterio che sta minacciando gli ecosistemi marini causando una grave malattia delle stelle marine: c'entra anche il cambiamento climatico

Negli ultimi anni, milioni di esemplari di stelle marine sono scomparsi dai fondali dell’Oceano Pacifico, sollevando serie preoccupazioni tra gli scienziati e gli ambientalisti. Una misteriosa malattia delle stelle marine, capace di farle letteralmente disgregare, è stata osservata in oltre 20 specie, provocando una vera e propria moria. Oggi, grazie a un’indagine approfondita, è stata finalmente identificata la causa: un batterio altamente aggressivo. Questa scoperta apre la strada a nuove strategie per proteggere questi delicati organismi, fondamentali per gli ecosistemi marini.

Una misteriosa sindrome che disintegra le stelle marine

Conosciuta come sindrome di deperimento delle stelle marine, questa patologia ha effetti devastanti. Gli esemplari colpiti iniziano a mostrare lesioni sulla superficie del corpo, poi perdono le braccia (o raggi) e si dissolvono lentamente in una sostanza gelatinosa. Colpisce numerose specie, ma le più danneggiate sono le stelle marine girasole (Pycnopodia helianthoides), considerate tra i predatori più importanti degli habitat costieri. In alcune aree, come la costa ovest del Nord America, è stato registrato un calo del 90% della loro popolazione.

Gli esperti parlano di una delle più grandi epidemie tra animali marini non commerciali mai osservate. Questo evento ha causato uno squilibrio ecologico con conseguenze a catena.

Ricci di mare fuori controllo e foreste di kelp in pericolo

Le stelle marine in pericolo sono soggette a una drastica riduzione che ha portato a un boom di popolazioni di ricci di mare, loro prede naturali. Questi invertebrati, ghiotti consumatori di alghe, hanno colonizzato senza freni le foreste di kelp, preziosi ecosistemi sottomarini che offrono rifugio e nutrimento a migliaia di specie.

Le foreste di kelp inoltre giocano un ruolo chiave nella cattura del carbonio, aiutando a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Con le stelle marine quasi assenti, in molte zone si è assistito alla trasformazione di rigogliosi fondali in veri e propri deserti sottomarini, dominati dai ricci.

Vibrio pectenicida: il batterio sotto accusa

Dopo anni di ricerche, gli scienziati avrebbero isolato il responsabile della malattia: il Vibrio pectenicida, un batterio appartenente a un gruppo già noto per colpire molluschi e altri organismi marini. Attraverso una serie di esperimenti tra il 2021 e il 2024, è stato osservato che gli esemplari sani di stelle marine esposti al batterio sviluppavano rapidamente i sintomi tipici della malattia, con esiti letali in quasi tutti i casi.

Il fatto che il batterio stelle marine sia presente in tutte le analisi genetiche degli individui malati rappresenta una prova solida della sua responsabilità. Tuttavia, resta da chiarire perché il patogeno sia diventato così pericoloso e se l’aumento della temperatura oceanica stia favorendo la sua diffusione.

Il ruolo del clima e le nuove sfide della ricerca

Molti studiosi sospettano che le temperature marine più alte stiano contribuendo a rendere il batterio più virulento. In particolare, nei periodi estivi caldi sono stati osservati focolai intensi, specialmente nelle acque della Columbia Britannica. Questo dato rafforza il legame tra effetti del cambiamento climatico e aumento delle malattie delle stelle marine.

Oggi i ricercatori stanno cercando di capire se il Vibrio pectenicida colpisca solo le stelle marine girasole o anche altre specie. Un’ipotesi in fase di studio è la possibilità di selezionare esemplari resistenti al batterio, da allevare e reintrodurre in natura per ripristinare l’equilibrio perduto.

Un futuro incerto, ma con nuove speranze

La scoperta dell’agente patogeno rappresenta un passo fondamentale nella comprensione della sindrome di deperimento delle stelle marine. Sapere cosa le sta uccidendo è il primo passo per agire. Ma la strada per la conservazione è ancora lunga. Saranno necessari interventi su più fronti: dalla tutela della biodiversità alla mitigazione degli effetti del clima sugli animali marini, passando per un attento monitoraggio della salute degli oceani.

La sfida è globale, e le stelle marine sono solo una delle tante sentinelle di un mare che sta cambiando rapidamente.