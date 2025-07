Galaxy A55, prezzo stracciato con lo sconto Amazon: minimo storico

Samsung newsroom

Per acquistare uno smartphone top di gamma non è necessario spendere cifre esorbitanti. La maggior parte delle volte basta aspettare il giusto momento e soprattutto conoscere le giuste offerte. Come capita oggi con il Galaxy A55: lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 46% e risparmi più di 230 euro su quello di listino. Lo paghi 280 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione lampo da non farsi scappare, impreziosita anche dal fatto di poter pagare lo smartphone a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il Galaxy A55 non ha paura di essere confrontato con telefoni più costosi e blasonati. Il merito è della scheda tecnica e delle componenti scelte da Samsung. A partire da un ampio schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, passando per un potente processore Exynos prodotto da Samsung, fino ad arrivare a una batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. E non manca una tripla fotocamera posteriore con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Galaxy A55

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A55 a un prezzo di 280 euro con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 230 euro su quello di listino. Un prezzo mai visto prima che lo fa diventare un vero best-seller e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già pronto per essere spedito e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuat0 l’acquisto). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non farti scappare questa opportunità: clicca sul banner qui in basso e completa l’acquisto.

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Equilibrio e versatilità sono due delle caratteristiche che contraddistinguono la scheda tecnica del Galaxy A55. Un telefono in grado di fare un po’ di tutto, dallo scattare ottime foto, fino al supportare qualsiasi tipologia di applicazione.

Il merito è di una scheda tecnica che si basa sul display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz, che rende il telefono molto più fluido con le app che utilizzi maggiormente, soprattutto con quelle social. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, con a supporto un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera frontale da 32 megapixel. Samsung mette a disposizione anche i suoi algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità degli scatti, soprattutto quando c’è poca luce.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida.

Galaxy A55