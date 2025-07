OnePlus, prezzo stracciato per lo smartphone top: sconto da urlo

MisterGadget.Tech

Se sei alla ricerca di uno smartphone affidabile e con buone prestazioni a un prezzo alla portata di tutti, da oggi su Amazon c’è l’offerta che fa per te. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il OnePlus Nord 3, telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, in promo con un ottimo sconto del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo paghi quasi la metà e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. Un’occasione irripetibile che non devi assolutamente farti scappare.

Lo smartphone di OnePlus è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Ha tutto quello di cui hai bisogno, a partire da un display ampio e con un’ottima luminosità, fino ad arrivare a una batteria con supporto alla ricarica rapida. Le prestazioni sono elevate e garantite dall’ottimo processore MediaTek. Il comparto fotografico non ti deluderà grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Un telefono completo a un prezzo mai visto prima.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il OnePlus Nord 3 in offerta a un prezzo di soli 219,99 euro grazie allo sconto del 45% presente su Amazon. Un prezzo da Prime Day che ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo come da indicazioni del sito di e-commerce. Approfittane subito e clicca sul link qui in basso.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Il OnePlus Nord 3 rispecchia alla perfezione la filosofia del brand cinese: smartphone performanti a un prezzo alla portata di tutti. La scheda tecnica è pensata per offrire il massimo delle prestazioni senza nessun compromesso.

Analizziamo le caratteristiche partendo dal primo elemento che cattura l’attenzione: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge i 120 Hz per una fluidità elevatissima. La frequenza di aggiornamento è adattiva e va da un minimo di 40 Hz fino a massimo di 120 Hz. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9000 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro per le foto ravvicinate. Sul sensore principale è presente anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 16 megapixel. Non mancano soluzioni innovative per l’editing delle immagini.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W che ti permette di avere il 100% di autonomia in meno di 30 minuti.

OnePlus Nord 3