Ogni anno, nelle prime settimane di agosto, l’attenzione si sposta verso il cielo notturno: il 10 del mese, d’altronde, ricorre la notte di San Lorenzo, durante la quale le stelle cadenti tornano a farsi vedere, tracciando brevi scie luminose nell’atmosfera. Eppure, dietro quello che sembra solo uno spettacolo effimero, si nasconde un meccanismo astronomico preciso, ciclico, che coinvolge la Terra, la sua orbita e qualcosa che è rimasto nello spazio molto tempo fa.

Sì, perché anche se anno dopo anno l’impressione è quella che ci siano “nuove stelle” pronte a solcare la volta celeste, la verità è ben diversa: non si tratta affatto di stelle, e nemmeno di qualcosa di davvero nuovo. Ciò che vediamo bruciare in cielo sono minuscoli frammenti, residui di un passaggio che la Terra incontra puntualmente nello stesso tratto della sua orbita.

L’appuntamento annuale con le Perseidi

Ma andiamo al dunque. Qual è il motivo per cui le stelle cadenti più osservate che ci siano compaiono ogni anno nello stesso periodo? È presto detto: ha tutto a che fare con il movimento della Terra lungo la sua orbita. Ogni anno, tra la fine di luglio e la seconda metà di agosto, il nostro pianeta attraversa una porzione di spazio in cui si trovano numerosi residui lasciati da una cometa durante il suo passaggio secoli fa.

È in questo tratto che si trova lo sciame delle Perseidi, il più famoso tra quelli meteorici osservabili dalla Terra, e quello che regala le scie luminose più suggestive. Il fenomeno non si verifica quindi solo il 10 agosto, anche se questa data è ormai diventata simbolica: lo sciame ha una durata di diverse settimane e il picco varia di anno in anno.

Nel 2025, il picco massimo della sua attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto, con condizioni particolarmente favorevoli all’osservazione grazie alla Luna quasi nuova. Sarà in quelle ore che che si troverà lontano dall’inquinamento luminoso potrà vedere anche più di 80 meteore all’ora.

Nello sciame delle stelle cadenti

Guardiamo ora all’interno del fenomeno, partendo dal fatto che, come accennavamo, le Perseidi sono frammenti della cometa periodica 109P/Swift-Tuttle, che ha lasciato una scia di detriti lungo la sua orbita. Sempre come abbiamo accennato, tutte le. volte che la Terra passa attraverso questo “nastro” di materiale, alcuni di questi frammenti entrano nella nostra atmosfera ad altissima velocità, fino a 210.000 chilometri orari.

L’attrito con l’aria li scalda istantaneamente, facendoli bruciare e generando il classico bagliore che osserviamo nel cielo. Dal punto di vista fisico, si tratta di una combustione molto rapida. Il materiale delle meteore è composto principalmente da silicati e metalli leggeri: polveri antiche, residui lasciati dalla cometa durante i suoi passaggi nel sistema solare interno.

Quando entrano in atmosfera, queste particelle si riscaldano fino a oltre 1.600 °C e si vaporizzano in una frazione di secondo, creando una scia di plasma luminosa che può durare da pochi decimi di secondo a qualche secondo. Lo sciame delle Perseidi è particolarmente attivo perché la cometa madre ha un’orbita inclinata che interseca in modo favorevole quella terrestre, e ha lasciato una quantità molto abbondante di frammenti.

Stelle che cadono e fenomeni che si ripetono

A tutto ciò, va aggiunto il fatto che le particelle delle Perseidi entrano nell’atmosfera con un angolo tale da aumentare la possibilità di visibilità da Terra. Per questo motivo, il fenomeno è uno dei più regolari e spettacolari dell’anno, e ha una densità media superiore rispetto a molti altri sciami meteorici.

In buona sostanza, il ritorno di queste stelle cadenti non è un’eccezione, ma una conseguenza naturale del modo in cui la Terra viaggia nello spazio. Ogni anno, il nostro pianeta e la scia di detriti si “incontra” ed è proprio la regolarità di questi incontri a rendere il fenomeno così prevedibile, tanto da poterne calcolare con precisione le date e i picchi di attività anche a distanza di decenni.