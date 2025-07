Razer Kishi V3 Pro: trasforma lo smartphone in una console portatile

123

Nel panorama dei dispositivi per il gaming da smartphone, Razer torna protagonista con il lancio del nuovo Kishi V3 Pro, un controller che punta a ridefinire lo standard del gioco mobile. Pensato per chi desidera un’esperienza da console ovunque, il Kishi V3 Pro si presenta come la soluzione ideale per gamer esigenti, che vogliono giocare in cloud, in remoto o in locale con la massima precisione.

Ergonomia, materiali e tasti extra

Il suo design rinnovato si basa sulla struttura telescopica, capace di accogliere la maggior parte dei dispositivi Android, iPhone e perfino alcuni tablet compatti come l’iPad Mini. Il collegamento avviene tramite porta USB-C o Lightning, eliminando lag e problemi di latenza tipici del Bluetooth.

Una delle principali novità del Kishi V3 Pro è il miglioramento del comfort. Il design è ispirato ai controller da console professionali di Razer e introduce impugnature più solide, una disposizione dei tasti migliorata e materiali più resistenti, ideali per lunghe sessioni di gioco.

A fare la differenza ci pensano anche i trigger magnetici con tecnologia Hall Effect, che garantiscono maggiore precisione e resistenza all’usura, insieme a due tasti posteriori personalizzabili. I thumbstick TMR (Tunneling Magnetoresistance), già visti su controller top di gamma, completano il quadro rendendo ogni movimento fluido e affidabile.

Compatibilità multipiattaforma e modalità avanzate

Uno dei punti forti del Razer Kishi V3 Pro è la sua compatibilità universale. Il controller funziona su:

Android 14 e superiori

iPhone con iOS 17 o successivi

PC con Windows 11 tramite collegamento USB-C

Questo lo rende un accessorio versatile per giocare sia in mobilità che in casa. Grazie all’app Razer Nexus, disponibile su Android e iOS, è possibile personalizzare i tasti, accedere a una libreria di giochi compatibili e sfruttare funzioni come il Remote Play per giocare in streaming dalla propria console o PC.

Vibrazioni intelligenti e prestazioni da console

Il controller integra anche il sistema Razer Sensa HD Haptics, che converte l’audio dei giochi in vibrazioni dinamiche e immersive. Una tecnologia attualmente disponibile solo su Android, ma che mostra le potenzialità di un’esperienza di gioco sempre più realistica.

Inoltre, il supporto a servizi come Xbox Cloud Gaming, Steam Link e PS Remote Play lo rende un accessorio perfetto per sfruttare tutte le potenzialità del gaming in streaming, senza dover rinunciare a precisione e reattività.

Due modelli per ogni esigenza

Razer ha pensato anche a chi gioca su tablet o ha dispositivi più grandi. Oltre alla versione standard, è disponibile il Kishi V3 Pro XL, compatibile con device fino a 13 pollici. In questo modo, l’esperienza di gioco può essere adattata alle esigenze di ogni utente, che si tratti di uno smartphone compatto o di un tablet da salotto.

Il Razer Kishi V3 Pro non è solo un controller per smartphone, ma un vero e proprio ponte tra gioco mobile e console experience. La qualità costruttiva, la precisione dei comandi e le numerose funzionalità lo rendono una scelta perfetta per chi desidera giocare al massimo livello anche in movimento.