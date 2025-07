Xiaomi, crolla il prezzo dello smartphone top: minimo storico

Lo Xiaomi 14T è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un ottimo prezzo, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi trovi su Amazon lo Xiaomi 14T con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 250 euro e approfitti del minimo storico. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori occasioni che trovi oggi su Amazon e lasciarsela sfuggire sarebbe un grave errore.

Lo Xiaomi 14T è un vero telefono top di gamma con componenti uniche. Come ad esempio il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che si è dedicata alla progettazione e alla produzione delle ottiche, oltre all’ottimizzazione lato software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. Prestazioni eccellenti con il processore MediaTek di ultima generazione. Anche il display è di livello superiore e ti permette di vedere film e serie TV con la miglior risoluzione possibile. Non lasciarti sfuggire questa offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone top di gamma di Xiaomi. Da oggi lo Xiaomi 14T è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi 399,90 euro, con un risparmio netto di 250 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e del prezzo più basso fatto registrare in questo ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per abbassare il prezzo puoi utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta direttamente sul tuo conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Approfittane subito e non perdere questa occasione.

Xiaomi 14T: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 14T è uno smartphone che molto spesso viene sottovalutato quando si valuta l’acquisto di un telefono top di gamma, commettendo un grande errore. Lo smartphone di Xiaomi non ha nulla in meno rispetto a dispositivi più costosi.

Per capirlo basta valutare la scheda tecnica. Partiamo da uno degli elementi migliori: il display. Lo Xiaomi 14T è dotato di uno schermo AMOLED CrystalRes di nuova generazione da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate che arriva fino a 144 Hz, il che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Prestazioni eccellenti grazie al processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare qualsiasi app e non avrai problemi con il multitasking.

Il vero punto forte dello smartphone è il comparto fotografico. E il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica. Il colosso tedesco ha concentrato il proprio lavoro nell’ottimizzazione e nella realizzazione delle ottiche. E il risultato finale è eccezionale. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. A tutto questo devi aggiungere gli algoritmi di intelligenza artificiale di Xiaomi che ti aiutano nella fase di editing e anche durante lo scatto delle foto. Il risultato sono foto di una qualità professionale.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida HyperCharge da 67 W hai il 100 % di autonomia in poco meno di trenta minuti,

