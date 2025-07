OnePlus

Per acquistare un ottimo smartphone di fascia media è possibile puntare oggi su OnePlus Nord 4. Si tratta di un dispositivo completo e in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, con tanta memoria e con un’autonomia elevata, con anche il supporto alla ricarica rapida.

Con l’offerta in corso su Amazon, in questo momento, il OnePlus Nord 4 è disponibile con un prezzo scontato di 409 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e viene proposto, al prezzo indicato, in varie colorazioni. La versione in offerta è quella da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

OnePlus Nord 4 – Snapdragon 7+ Gen 3

La scheda tecnica del OnePlus Nord 4

La scheda tecnica di OnePlus Nord 4 comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, un chip in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, garantendo un funzionamento sempre fluido per il dispositivo.

Ci sono anche 12 GB di memoria RAM oltre a 256 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare la presenza di una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W. In questo modo lo smartphone può garantire un’ottima autonomia e la possibilità di ripristinare la carica in tempi ridotti.

Il OnePlus Nord 4 è dotato di un display Fluid AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP65.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM (ma senza la possibilità di utilizzare le eSIM). La scocca è realizzata in metallo. Il sistema operativo è Android 15 personalizzato con Oxygen OS. OnePlus garantirà al suo smartphone altri 3 major update, con aggiornamenti che arriveranno fino ad Android 18. Le dimensioni sono pari a 162,6 x 75 x 8 mm con un peso di 199 grammi.

Il OnePlus Nord 4 offre un ottimo mix tra prestazioni e funzionalità, permettendo a chi cerca un mid-range completo, veloce e con un’autonomia eccellente di poter contare su un dispositivo molto valido. Il prezzo scontato, in questo momento, può fare la differenza.

OnePlus Nord 4, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord 4 con un prezzo scontato di 409 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

