Nel cuore della Cina è stata fatta una scoperta straordinaria che arricchisce le conoscenze sulla preistoria: un team di paleontologi ha identificato una nuova specie di dinosauro corazzato, battezzata Zhongyuansaurus. Questo ritrovamento, avvenuto nella Formazione Haoling, fa luce sull’evoluzione di questi enormi animali che popolavano la Terra nel Cretaceo.

Un dinosauro con l’armatura: chi era lo Zhongyuansaurus

Il protagonista di questa scoperta è uno degli anchilosauri, i dinosauri più “corazzati” mai esistiti. Lo Zhongyuansaurus junchangi, infatti, appartiene a questa famiglia preistorica famosa per la robusta corazza fatta di piastre dermiche e spuntoni. Ciò che rende unica la specie è la presenza di una coda dotata di cinque scaglie ossee che la trasformavano in una vera e propria mazza da combattimento.

Gli studiosi, guidati dal dott. Ji-ming Zhang del Museo di storia naturale dell’Henan, hanno portato alla luce i fossili di dinosauro in Cina, trovandoli in uno strato di roccia risalente all’Albiano, la fase iniziale del Cretaceo superiore. Anche se molti resti erano disarticolati e sparsi in un’area di circa nove metri quadrati, gli esperti sono riusciti a ricostruire gran parte dell’anatomia di questo dinosauro.

Dove è stato trovato e perché è importante

La Formazione Haoling, situata nei pressi del villaggio di Zhongwa nella provincia di Henan, è una miniera di tesori fossili. Proprio qui, tra strati di sedimenti vecchi milioni di anni, si nascondeva lo Zhongyuansaurus, ancora ignoto alla scienza. Questa regione cinese è già nota per aver restituito numerosi resti di dinosauri, ma la scoperta di una nuova specie rappresenta sempre un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione dei grandi rettili preistorici.

Lo Zhongyuansaurus permette agli studiosi di fare un passo avanti nello studio degli anchilosauri, dinosauri che, nonostante l’aspetto imponente, erano erbivori lenti e con vista limitata. La loro corazza era la principale difesa contro i predatori. Si ipotizza che persino un T. rex avrebbe avuto non poche difficoltà contro una tale armatura vivente.

Un fossile che racconta l’evoluzione

I paleontologi sottolineano come il ritrovamento aiuti a capire meglio l’adattamento di questi animali alle condizioni ambientali del periodo. La coda a mazza, caratteristica di molti dinosauri corazzati, si sviluppò come un’arma difensiva potentissima. Anche se gli anchilosauri non erano abbastanza agili per usarla come un vera e propria clava spinata, costituiva un deterrente efficace contro i predatori del Cretaceo.

La superficie del corpo, compreso il cranio, era ricoperta da piastre dermiche dure come pietre, una protezione che rendeva lo Zhongyuansaurus praticamente inattaccabile. Questo sistema di difesa evolutivo lo ha reso uno degli erbivori meglio equipaggiati contro gli attacchi.

Un tesoro per la paleontologia

Ogni nuova specie di dinosauro scoperta in Cina amplia il mosaico di informazioni sulla biodiversità di milioni di anni fa. La provincia di Henan, grazie a ritrovamenti come questo, si conferma una delle aree più interessanti per lo studio dei fossili di dinosauro in Asia. Per gli appassionati di preistoria e i curiosi di natura, storie come quella dello Zhongyuansaurus sono una finestra aperta su un mondo perduto, popolato da creature gigantesche, lente ma invincibili, che ancora oggi riescono a sorprendere chi le studia. E chissà quanti segreti la terra cinese potrà ancora svelare nei prossimi anni.

Se la scoperta dello Zhongyuansaurus insegna qualcosa, è che anche sotto i nostri piedi possono celarsi storie incredibili, pronte a riaffiorare tra le rocce per raccontare la vita di animali straordinari come i dinosauri corazzati, giganti di un lontano passato.