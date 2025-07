I 10 prodotti tech dell'estate da comprare subito: sconti fino al 60%

Offerte speciali per tantissimi gadget per l'estate. Dal tablet, alla action cam fino alla bici elettrica: scopri i saldi estivi di AliExpress con sconti fino al 60%.

La tecnologia non ci abbandona mai, nemmeno durante l’estate o quando siamo in spiaggia. E ci sono alcuni gadget tecnologici che si rivelano utilissimi per affrontare al meglio questa calda estate e per passare del tempo proficuo in spiaggia. Ad esempio un tablet per restare sempre aggiornati o per leggere un e-book, un paio di cuffie per ascoltare la propria musica preferita o un audiolibro mentre si sta sdraiati in spiaggia. Oppure una bici elettrica per arrivare in spiaggia comodamente e a impatto zero. Dispositivi tecnologici utilissimi e che da oggi puoi anche acquistare spendendo pochissimo grazie alla nuova promozione di AliExpress.

Da lunedì 14 luglio e fino alle 23:59 di domenica 20 luglio sul sito di e-commerce ci sono dei veri e propri saldi estivi: tantissimi prodotti tech con sconti fino al 60%. E non finisce qui: in base a quanto spendi puoi anche aggiungere un coupon che ti fa risparmiare ulteriormente fino a un massimo di 50 euro. Promo incredibili e mai viste prima da non farsi assolutamente scappare e hai anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero. E se hai paura delle spedizioni e dei dazi, non ti devi allarmare: tutti i prodotti sono spediti dall’Europa e arrivano a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Approfittane subito.

ALIEXPRESS – SCONTI FINO AL 60%

AliExpress: come funzionano i codici sconto

La nuova promo di AliExpress permette di risparmiare fino al 60% su una grande varietà di prodotti tech dei brand più noti come Samsung, Xiaomi e tantissimi altri.

Come funziona l’offerta? Oltre allo sconto che trovi già nella pagina prodotto, puoi aggiungere dei coupon che ti permettono di risparmiare fino a ulteriori 50 euro. I coupon sono limitati e validi per un periodo di tempo brevissimo, quindi ti consigliamo di approfittarne subito. I buoni sconto sono in totale sette e li trovate elencati qui in basso.

ITGD03 – coupon di 3 euro su una spesa superiore a 29 euro

ITGD06 – coupon di 6 euro su una spesa superiore a 49 euro

ITGD10 – coupon di 10 euro su una spesa superiore a 79 euro

ITGD20 – coupon di 20 euro su una spesa superiore a 159 euro

ITGD30 – coupon di 30 euro su una spesa superiore a 249 euro

ITGD40 – coupon di 40 euro su una spesa superiore a 349 euro

ITGD50 – coupon di 50 euro su una spesa superiore a 459 euro

Per l’utilizzo dei codici ci sono delle limitazioni. Non possono essere utilizzati per l’acquisto dei telefoni cellulari e per alcuni prodotti specifici. Ogni codice può essere utilizzato solamente una volta e si applica per tutti gli ordini spediti in Italia. Non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozione. Ma soprattutto sono limitati e possono esaurirsi in pochissimo tempo, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Per i nuovi utenti ci sono anche due codici sconto aggiuntivi che non vanno in esaurimento.

IT25Q2AFF75 – coupon sconto di 5 euro al primo acquisto con una spesa superiore ai 7 euro

IT25Q2AFF308 – coupon sconto di 8 euro al primo acquisto con una spesa superiore ai 30 euro

Per conoscere tutte le politiche di reso e spedizione visita la pagina dedicata. È inoltre possibile il pagamento rateale con Klarna e Paypal.

OnePlus Pad 2

Il tablet è il dispositivo perfetto per restare informati anche quando si è al mare. E con la promo AliExpress è possibile acquistare l’ottimo OnePlus Pad 2, tablet top di gamma che puoi utilizzare anche per lavorare, a un prezzo di 385,23 euro, con un risparmio del 63% rispetto a quello di listino. Inoltre, puoi aggiungere il coupon che ti fa risparmiare ulteriori 40 euro e lo sconto totale si avvicina al 70%. Un prezzo scontatissimo e da non lasciarsi scappare.

Il OnePlus Pad 2 ha una scheda tecnica da top di gamma: schermo da 12,1 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 144 Hz che lo rendono perfetto per vedere film e serie TV, per giocare, ma anche per lavorare. Processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Presente anche una fotocamera con cui all’occorrenza poter fare delle videochiamate. Puoi pagarlo a rate e per il reso gratuito hai 15 giorni di tempo.

ONEPLUS PAD 2 – COMPRA QUI

Computer ACEMAGIC AX15

Acemagic AX15

Un’ottima alternativa al tablet è un PC compatto e leggero. Come l’AceMagic AX 15 in offerta su AliExpress a un prezzo di 227,13 euro grazie allo sconto esagerato del 70%. Inoltre, puoi aggiungere anche il coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro (se, invece, raggiungi una spesa superiore a 249 euro il coupon sconto diventa di 30 euro). Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

PC portatile perfetto da portare in vacanza: costa poco e puoi fare di tutto, dal vedere film e video sul web, fino a lavorare su documenti e presentazioni. Schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni e fino a 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Compatto, conveniente e ha tutto quello che ti serve. Inoltre, viene spedito direttamente dall’Europa e non devi pagare dazi extra.

COMPUTER ACEMAGIC AX15 – COMPRA QUI

Insta 360 X3

Se sei un amante degli sport avventurosi, non puoi non avere una action cam. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne una in vista delle vacanze estive, su AliExpress trovi la Insta360 X3 in promo con uno sconto del 60% a un prezzo di 290,68 euro. Puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro e fai un super affare. La puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero.

Action cam impermeabile con cui scattare foto professionali, ma soprattutto registrare video con una risoluzione 4K a 30 frame al secondo e angolo visivo fino a 170 gradi. Ma non solo: timelapse con risoluzione 8K e video a 360 gradi per non perdere mai l’azione. Trami l’app Insta360 per lo smartphone, puoi anche editare i video e renderli dei veri capolavori. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

INSTA 360 X3 – COMPRA QUI

GoPro Hero 13 Black

Ottima offerta anche per la GoPro Hero 13 Black, uno dei punti di riferimento quando si tratta di action cam. Da oggi è disponibile su AliExpress a un prezzo di 298,02 euro con uno sconto del 60%. Puoi anche aggiungere un coupon che ti fa risparmiare ulteriori 30 euro e la fa diventare un vero best-buy. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Sulla action cam c’è poco da dire, è una delle migliori sul mercato. Questa action cam di punta cattura video mozzafiato in 5.3K a 60fps e foto da 27 megapixel, con la possibilità di estrarre fotogrammi da 24.7 megapixel dai video. È robusta e impermeabile fino a 10 metri senza bisogno di una custodia aggiuntiva. La stabilizzazione video HyperSmooth 6.0 garantisce riprese incredibilmente fluide, anche nelle situazioni più estreme. Con la batteria Enduro da 1900 mAh per un’autonomia estesa, supporto per obiettivi della serie HB con riconoscimento automatico e connettività Wi-Fi 6, è lo strumento perfetto per catturare ogni momento con qualità professionale.

GOPRO HERO 13 BLACK – COMPRA QUI

OnePlus Buds Pro 3

Le cuffie wireless sono un altro dispositivo tech che non può mancare in vacanze. E AliExpress viene in tuo aiuto scontando al minimo storico le ottime OnePlus Buds Pro 3. Da oggi sono in offerta a un prezzo di 100,69 euro con uno sconto del 60%. Puoi anche aggiungere un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altre 10 euro. Pagamento in 3 rate a tasso zero e spedizione dall’Europa nel giro di un paio di giorni.

Le OnePlus Buds Pro 3 sono cuffie top di gamma che assicurano una qualità audio elevata. Dotate della cancellazione attiva del rumore e di due driver audio per un suono ricco e coinvolgente. Presente anche il suono spaziale e puoi personalizzare l’audio in base al tuo canale uditivo. Autonomia fino a 43 ore grazie alla ricarica rapida. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

ONEPLUS BUDS PRO 3 – COMPRA QUI

Bici elettrica pieghevole Ridstar

Per arrivare in spiaggia con il minimo sforzo bisogna utilizzare i giusti mezzi, come ad esempio la bici elettrica. In questo speciale evento di AliExpress trovi in offerta la bici elettrica pieghevole Ridstar H20 a un prezzo di 732,70 euro con uno sconto del 57% rispetto al prezzo consigliato. E puoi anche aggiungere il coupon sconto di 50 euro. Pagamento in 3 rate a tasso zero e spedizione dall’Europa nel giro di un paio di giorni (non ci sono dazi aggiuntivi da pagare).

La Ridstar H20 è una bici elettrica con un motore molto potente e un’autonomia prolungata. Perfetta per spostarsi in città senza inquinare e a impatto ridotto. Ha tutti i comfort e pedalare non è mai stato così semplice. Pneumatici Fat per la massima comodità e praticità.

BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE RIDSTAR

Bici elettrica iScooter EB3

Altra e-bike in promo a un prezzo speciale. Su AliExpress è disponibile la bicicletta elettrica iScooter EB3 a un prezzo di 466,22 euro, con uno sconto del 59% su quello di listino. Il risparmio netto supera i 670 euro. Inoltre, puoi anche aggiungere il coupon di 50 euro e la paghi solamente poco più di 400 euro. Disponibile il pagamento in 3 rate a tasso zero e la consegna dall’Europa avviene nel giro di pochissimi giorni.

Una e-bike più leggera rispetto al modello precedente e con un motore da 500 W che sprigiona tutta la sua potenza in strada. Comoda per girare in città con il massimo comfort e per arrivare in spiaggia con un impatto ambientale zero. Autonomia di circa 100 chilometri in base all’utilizzo che ne fai. Velocità massima di 32 chilometri orari e puoi utilizzarla su strade con una pendenza massima del 25%. Dotata anche di un comodo schermo dove hai sempre sotto controllo le info principali.

BICI ELETTRICA ISCOOTER EB3 – COMPRA QUI

Monopattino iScooter iX4

Una validissima alternativa alla e-bike per questa estate è il monopattino elettrico. E con la promo AliExpress trovi l’iScooter IX4 con uno sconto del 66% e lo paghi 442,02 euro. Puoi anche aggiungere il coupon che ti fa risparmiare ulteriori 40 euro e lo sconto totale si avvicina al 70%. Puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero per condizioni d’acquisto irripetivili.

Un monopattino con cui girare in città questa estate con il massimo del comfort grazie a gomme da 10 pollici e un’autonomia prolungata fino a 45 chilometri grazie a una maxi batteria. Puoi anche impostare quattro modalità di crociera in base alla velocità con cui vuoi andare. Comodo, sicuro e facile da utilizzare: il mezzo perfetto per spostarti questa estate in città e al mare.

MONOPATTINO ISCOOTER IX4 – COMPRA QUI

Pistola ad acqua elettrica

Il gadget perfetto per divertirti in spiaggia. Su AliExpress trovi in offerta questa pistola ad acqua elettrica con uno sconto del 78% e la paghi solamente 11,18 euro. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni e in caso di ritardo ti viene accreditato anche un coupon del valore di 1 euro. Facilissima e divertentissima da utilizzare, ha un raggio fino a 10 metri. Adatta sia per i bambini sia per gli adulti, sarà il fulcro del divertimento in spiaggia e nelle feste con gli amici in piscina.

PISTOLA AD ACQUA ELETTRICA – COMPRA QUI

Amazfit GTS 4Mmini

Prezzo speciale per l’Amazfit GTS 4 Mini, orologio perfetto per l’estate che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali e che puoi utilizzare anche in spiaggia senza troppi problemi. Dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,65 pollici ad alta luminosità e che vedi anche sotto la luce del sole. Monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per mantenerti in forma anche mentre sei in vacanza, l’orologio è dotato di ben 120 modalità sportive ed è in grado di riconoscere automaticamente ben 7 sport. Presente anche un chip GNSS per la geolocalizzazione che utilizza i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare. Solo grazie alla promo AliExpress di oggi lo trovi con uno sconto del 41% e lo paghi 71,32 euro a cui aggiungere il coupon sconto che fa scendere il prezzo di altri 6 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Approfittane subito cliccando sui link qui in basso.

AMAZFIT GTS 4 MINI – COMPRA QUI

AliExpress: spedizioni e garanzia miglior prezzo

Le spedizioni sui prodotti acquistati da AliExpress non sono più un problema. La maggior parte dei prodotti vengono spediti da magazzini presenti in Europa e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, senza costi aggiuntivi. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 15 giorni dalla consegna. Non vengono applicati dazi in fase di consegna e l’IVA è già compresa nel prezzo.

I prodotti sono originali e hai anche la “Garanzia Miglior prezzo“. Di che cosa si tratta? Se, entro 7 giorni dall’acquisto di un articolo contrassegnato con questo logo tramite le promozioni AliExpress Big Save, trovi lo stesso prodotto a un prezzo inferiore su piattaforme come Amazon.it, Temu.it, It.shein.com, Mediaworld.it o Zalando.it (o anche da un precedente commerciante su AliExpress), hai diritto a un rimborso della differenza sotto forma di coupon.

Per richiederlo, ti basta accedere al tuo ordine su AliExpress, selezionare “Garanzia del Miglior Prezzo” e fornire il link e uno screenshot che attestino il prezzo inferiore. AliExpress elaborerà la tua richiesta entro 1-7 giorni lavorativi, notificandoti il risultato via email. È un modo semplice per assicurarti di aver sempre il prezzo migliore sui tuoi acquisti.