Xiaomi Smart Band 10, offerta lampo: minimo storico e costa pochissimo

Xiaomi

Da poco uscita sul mercato e già disponibile con una promo speciale su Amazon. Parliamo della Xiaomi Smart Band 10, il nuovo wearable del colosso cinese da sempre uno dei più amati dagli utenti. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto molto interessante, soprattutto a poche settimane dal lancio sul mercato. Non a caso è il più venduto su Amazon e sta andando letteralmente a ruba. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare molto presto.

La Xiaomi Smart Band 10 segue il solco tracciato dai modelli precedenti e va a migliorare singoli aspetti. Il design resta pressoché identico: schermo da 1,72 pollici in formato verticale, comodo da indossare e molto leggero. Si tratta di una smart band che puoi utilizzare proprio come se fosse uno smartwatch per le tante funzioni offerte: monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica, ricarica rapida e una batteria che può durare fino a 21 giorni. Un dispositivo tech che non puoi non avere, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi. Clicca sui banner qui in basso (puoi scegliere tra tre diverse colorazioni) e completa l’acquisto.

Xiaomi Smart Band 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

La più venduta su Amazon in questi ultimi giorni. La Xiaomi Smart Band 10 ha fatto registrare record di vendite grazie alla promo speciale disponibile sul sito di e-commerce. Solo per pochissimo tempo la trovi al minimo storico e la paghi 44 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un wearable comoda da indossare e utilissimo nella vita di tutti i giorni.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo per testare tutte le funzionalità, ma difficilmente ne resterai deluso. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altor. Puoi anche scegliere tra tre diverse colorazioni.

Xiaomi Smart Band 10: caratteristiche e funzionalità

Se non vuoi spendere cifre importanti per uno smartwatch, la Xiaomi Smart Band 10 è la migliore alternativa che trovi sul mercato. Un wearable completo, dotato di funzionalità avanzate e che trovi a un prezzo veramente basso.

Partiamo da alcune caratteristiche tecniche. Il wearable di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 1,72 pollici con ottima luminosità e che mostra tutte le info più importanti, dall’orario, alla carica residua, fino alla frequenza cardiaca e i passi effettuati. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch face che hai a disposizione. Il peso è molto leggero e lo puoi indossare per tutto il giorno senza che diventi un problema.

La Xiaomi Smart Band 10 è la tua compagna ideale per l’allenamento quotidiano. Il dispositivo è dotato di ben 150 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Trovi veramente di tutto, dalla corsa, al ciclismo, al nuoto (con funzionalità migliorate rispetto al passato), fino ad allenamenti più strutturati e che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Xiaomi ha dotato la smart band anche di algoritmi avanzati per raccogliere dati ancora più precisi che ti aiutano a valutare il tuo benessere pisco-fisico.

Non mancano un monitoraggio avanzato della salute. I sensori presenti sotto la scocca controllano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Xiaomi ha migliorato anche il monitoraggio del sonno con informazioni avanzate sul tuo riposo notturno e ti consiglia anche come dormire meglio. Non mancano, poi, il monitoraggio del sonno e della salute femminile.

Chiudiamo con l’ottima batteria con autonomia fino a 21 giorni: ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

