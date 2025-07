Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Moto G56 5G è in offerta su Amazon e tocca oggi il suo nuovo minimo storico: con la promo in corso lo smartphone costa meno di 200 euro

Motorola

C’è un nuovo "best buy" per chi cerca uno smartphone da meno di 200 euro: con l’offerta Amazon di oggi, infatti, il Motorola Moto G56 5G è ora disponibile in sconto a 199 euro, toccando il suo nuovo minimo storico. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Motorola Moto G56 5G – MediaTek Dimensity 7060 – 8/256 GB

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 5G

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 5G comprende un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è spazio per l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 7060 Ultra, uno dei migliori chip su cui puntare in questa fascia di prezzo e in grado di offrire anche il supporto alla connettività 5G.

Il modello può contare anche su 8 GB di memoria RAM e su 256 GB di storage oltre che su una batteria da ben 5.200 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida cablata da 30 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68/IP69.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. C’è spazio anche per il supporto Dual SIM, con possibilità di sfruttare le eSIM.

Il Motorola Moto G56 5G ha il sistema operativo Android 15, con anche alcune funzioni Moto AI, e riceverà a breve l’aggiornamento ad Android 16. C’è anche un sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente. Lo smartphone misura 165,8 x 76,3 x 8,4 mm per un peso di 200 grammi.

Motorola Moto G56 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G56 5G con un prezzo scontato a 199 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Motorola che ora diventa uno dei modelli più interessanti per la fascia bassa del mercato.

Chi è alla ricerca di un dispositivo da meno di 200 euro, quindi, può puntare ad occhi chiusi su questo smartphone, in grado di offrire buone prestazioni e una scheda tecnica completa e senza punti deboli, in rapporto alla fascia di prezzo in cui si va a posizionare.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile, al prezzo indicato, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni della scocca.

