Amazon, questi smartphone sono da comprare subito: 80% di sconto

Le offerte su Amazon non vanno mai in vacanza e anche a pochi giorni dal termine del Prime Day troviamo sul sito di e-commerce nuove promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotto tech. Ad esempio, oggi 13 luglio è il giorno perfetto per acquistare smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Trovi il Galaxy S24 con uno sconto del 39% al prezzo più basso di sempre, oppure l’Oscal Flat 2C con un doppio sconto e risparmi quasi l’80%. Le occasioni non mancano nemmeno sugli smartwatch, televisori smart e i classici elettrodomestici per la casa diventati sempre più intelligenti.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi su Amazon e sono raccolte qui in basso. Per ogni prodotto è presente il link per accedere alla pagina prodotto corredato da un breve testo sulle caratteristiche tecniche. Approfitta subito di queste promo e non perdere l’occasione per fare dei super affari.

Amazon, le migliori offerte del 13 luglio

Smartphone

Galaxy S24. Sconto del 39% e prezzo al minimo storico . Tra gli affari top di oggi c’è il Galaxy S24 con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 400 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Smartphone che assicura ottime prestazioni a un prezzo abbordabile. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici (compatto, lo puoi utilizzare anche con una sola mano), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo e tripla fotocamera posteriore con sensore principale professionale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic. Offerta lancio imperdibile. Su Amazon è già arrivato il nuovo Galaxy Watch8 Classic , orologio premium di Samsung. Per il lancio lo trovi in promo con un doppio sconto : oltre a quello fisso di 50 euro, puoi aggiungere un coupon di 100 euro che porta lo sconto totale al 27%. Un’occasione unica da non farsi sfuggire: ma devi essere veloce, potrebbe terminare da un momento all’altro. Design resistente agli urti, ghiera girevole e monitoraggio dell’attività fisica e del sonno.

Accessori lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Sconto dell’85% e costa meno di 20 euro. Su Amazon trovi in offerta questo powerbank da 10.000mAh a un prezzo stracciato e fai un super affare. Compatibile con qualsiasi smartphone, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Economico, utile e da avere assolutamente con sé.

SmartTV&Soundbar

Smart TV Hisense 85 pollici. Un’occasione da non perdere per la Smart TV Hisense da 85 pollici , con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare più di 500 euro . Puoi anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questo smart TV di grandi dimensioni offre un’esperienza visiva cinematografica grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e al supporto per le tecnologie HDR. Il sistema operativo smart integrato ti darà accesso facile a tutte le tue app di streaming preferite, rendendolo il centro perfetto per l’intrattenimento di casa.

Audio

JBL Tune 510 BT. Con il 42% di sconto , le cuffie JBL Tune 510 BT costano meno di 30 euro . Queste cuffie on-ear senza fili assicurano bassi potenti e un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia JBL Pure Bass Sound . Leggere e pieghevoli, sono ideali per l’uso quotidiano, con una batteria che assicura fino a 40 ore di autonomia e una ricarica rapida per non rimanere mai senza musica.

Elettrodomestici

Asciugatrice Candy Smart Pro. Oggi l’asciugatrice Candy Smart Pro è disponibile con il 32% di sconto e ti fa risparmiare 150 euro . La puoi pagare a rate a tasso zero. Questa asciugatrice a pompa di calore con capacità di carico di 8 kg è dotata di diversi programmi di asciugatura che si prendono cura dei tuoi capi. Grazie alla connettività Wi-Fi + BLE tramite l’app hOn, offre cicli rapidi e controllo remoto avanzato, semplificando la gestione del bucato quotidiano.

