Che significa skibidi boppy e perché questo termine non-sense sta diventando virale sui social, conquistando milioni di giovanissimi utenti in tutto il mondo

Girando sui social è facile imbattersi in skibidi boppy, un nuovo tormentone che sta invadendo le piattaforme digitali, diventando un vero e proprio simbolo per milioni di ragazzi in ogni angolo del pianeta.

Si tratta di un vero e proprio non-sense, due parole prive di significato concreto ma che nonostante questo sono riuscite a diventare virali, con decine e decine di video all’apparenza senza senso utilizzati per dare vita a “contenuti imprevedibili” e fuori dagli schemi.

Da dove nasce skibidi boppy

Pur nascendo come puro non-sense, l’espressione “skibidi boppy” prende ispirazione dallo scat, una tecnica vocale tipica del jazz degli anni Venti, in cui i cantanti e le cantanti improvvisavano suoni e sillabe senza alcun significato, trasformandoli in fraseggi musicali.

Queste frasi, pur non essendo semanticamente coerenti, diventavano un elemento ritmico ed espressivo del brano, arricchendo notevolmente la performance vocale.

Andando avanti nel tempo si arriva al 2018 quando il collettivo russo Little Big pubblica il brano Skibidi, un brano elettropop decisamente sopra le righe, che diventa un successo virale grazie una melodia molto orecchiabile e alla coreografia stravagante del video ufficiale.

La clip, infatti, ha superato rapidamente i 700 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha dato origine alla #SkibidiChallenge, una serie di balletti ironici e caotici che hanno conquistato in particolare il pubblico più giovane, rendendo il brano un fenomeno globale.

Nel 2023, l’idea si trasforma nuovamente, dando vita allo “skibidi toilet”, una serie di video demenziali dove teste umane emergono da water, dando vita a un universo narrativo surreale e, di nuovo, senza alcun senso.

Alla fine, grazie ai video su TikTok e Youtube, questi video diventano un vero e proprio cult tra i giovanissimi, macinando visualizzazioni e portando il termine “skibidi boppy” a diventare di uso comune.

Perché skibidi boppy è diventato virale

Per alcuni osservatori, skibidi boppy è diventato una sorta di bandiera generazionale: un’espressione capace di incarnare disordine, ironia e cultura trash che oggi i giovanissimi utilizzano per indicare qualcosa di ridicolo, senza senso o apertamente grottesco.

Il suo scopo principale è spezzare il flusso logico di una conversazione o introdurre un elemento comico e imprevedibile, rompendo qualunque schema narrativo con un’esclamazione apparentemente priva di significato.

Negli ultimi mesi, il fenomeno ha riacquistato popolarità grazie all’impennata di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, dove skibidi boppy diventa spesso un momento spiazzante, improvviso, totalmente fuori contesto che rompe la narrazione a beneficio dell’assurdo; una sorta di parola chiave che serve per lanciare qualcosa di folle e completamente imprevedibile.

Ed è forse proprio questa la chiave del successo di queste due parole che sfruttano il non-sense, senza grammatica e senza logica, per innescare delle situazioni inaspettate destinate a diventare virali.