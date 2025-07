Il Nothing Phone (2a) è in offerta su Amazon: lo smartphone con la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico

Nothing

Il Nothing Phone (2a) cala di prezzo e diventa sempre più uno dei punti di riferimento della fascia media. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage del mid-range di Nothing con un prezzo scontato a 270 euro.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce con Prime, e può anche essere acquistato optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L'offerta in corso, valida per un breve periodo di tempo, rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone di Nothing su Amazon, per la configurazione descritta.

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a)

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a), in rapporto al prezzo, rende lo smartphone uno dei "best buy" del momento nella fascia media. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, in grado di offrire prestazioni ottime per la fascia di prezzo. Il chip è affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Lo smartphone include un comparto fotografico di alta qualità con una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel (principale e ultra-grandangolare) e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo fino ad Android 17.

Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM e anche della certificazione IP54. Lo smartphone può contare sul sistema di retroilluminazione che caratterizza la back cover e che rappresenta un elemento iconico per gli smartphone di Nothing. A completare la scheda tecnica ci sono il chip NFC e il sensore di impronte sotto al display.

Nothing Phone (2a), l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) con un prezzo scontato di 270 euro andando a scegliere la variante dotata di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile di seguito.

