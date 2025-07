Google Chrome lancia una funzione AI che riassume le recensioni dei negozi online: un aiuto per confrontare, scegliere e acquistare in modo più semplice e affidabile

Shutterstock

Uno dei vantaggi più apprezzati dell’intelligenza artificiale è probabilmente la sua capacità di riassumere testi lunghi. Che si tratti di articoli, documenti o anche recensioni online, la IA è in grado di sintetizzare rapidamente grandi quantità di informazioni che richiederebbero altrimenti minuti o ore per essere letti. C’è proprio questa abilità al centro di una nuova funzione lanciata da Google Chrome per gli utenti negli Stati Uniti. Invece di leggere tutte le recensioni online per capire se un negozio è affidabile e se conviene acquistare da lì, ora è l’intelligenza artificiale a farlo al posto dell’utente, offrendo un riepilogo chiaro e immediato che dà l’idea di qual è la reputazione di un negozio.

Qual è la reputazione di un negozio? Lo dice (in breve) la IA

La nuova funzionalità, che è attiva al momento solo nella versione desktop di Chrome e in lingua inglese, permette agli utenti di visualizzare una sintesi automatica della reputazione di un negozio online.

Per accedere a questa funzione bisogna cliccare su un’apposita icona posizionata a sinistra della barra degli indirizzi: così si apre un riquadro che mostra un riassunto su qualità dei prodotti offerti, esperienza di acquisto, prezzi, servizio clienti e politiche di reso.

Tutto questo viene generato automaticamente a partire dalle recensioni raccolte da piattaforme come Trustpilot, Reputation.com, Bazaarvoice, ScamAdviser, Yotpo e altre. Il breve testo che ne risulta si propone di offrire una panoramica generale del negozio – o meglio, una panoramica generale di cosa la maggior parte degli utenti pensa di quel negozio dopo un acquisto.

Uno strumento per aiutare gli utenti e battere la concorrenza

Secondo Google, lo scopo di questa nuova funzione è migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’esperienza d’acquisto online. Ma, come fa notare la stampa specializzata, dietro c’è sicuramente anche la volontà di tenere testa a colossi come Amazon, che già da tempo utilizzano l’intelligenza artificiale per riassumere recensioni, suggerire prodotti e guidare gli utenti nello shopping.

Con questo strumento, Google in effetti consente agli utenti di confrontare diversi negozi in modo più semplice e veloce, basandosi su un giudizio che promette di essere sintetico ma efficace. I vantaggi principali sono quindi il risparmio di tempo e una maggiore trasparenza, con la possibilità di evitare più facilmente truffe e venditori poco affidabili.

Tuttavia, ci sono anche alcuni limiti: essendo generati automaticamente da algoritmi, i riepiloghi potrebbero non cogliere tutte le sfumature delle recensioni, soprattutto quando i giudizi degli utenti sono contrastanti o, per qualche ragione, poco chiari.

Le altre funzioni AI di Google che aiutano a fare acquisti

Questa novità non è un caso isolato, ma sembra fare parte di una strategia più ampia. Infatti, esistono già altre funzioni con cui Google punta a trasformare la propria piattaforma in un punto di riferimento anche per lo shopping online.

Già oggi, ad esempio, grazie all’intelligenza artificiale gli utenti possono provare virtualmente vestiti attraverso simulazioni realistiche: l’obiettivo è farsi un’idea più precisa, prima dell’acquisto, di come un certo abito potrebbe apparire una volta indossato. Anche la modalità AI integra funzioni appositamente pensate per lo shopping, che consentono tra le altre cose di affinare la ricerca di prodotti.