Realme 12+in offerta, il prezzo è crollato: costa meno della metà

Realme

La fine di luglio sta riservando grandi sorprese e grandi offerte su Amazon. Se sei alla ricerca di uno smartphone che assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il realme 12+ in promo con uno sconto esagerato del 53% e lo paghi meno della metà. Non solo, approfitti anche del minimo storico e hai la possibilità di pagarlo anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione unica da non farsi assolutamente sfuggire: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il prezzo e lo sconto di oggi potrebbe trarre in inganno: il realme 12+ non ha nulla da invidiare a telefoni più costosi. Lo smartphone presenta una scheda tecnica equilibrata, con uno schermo AMOLED ampio e con un’ottima luminosità, un processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e un comparto fotografico che non tradisce le attese, con scatti e video di livello professionale. Per chiudere una batteria a lunga durata che supporta la ricarica rapida. Per acquistarlo ti basta cliccare sul banner qui in basso e accedere alla pagina prodotto.

realme 12+

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

realme 12+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, difficilmente troverai qualcosa di meglio rispetto al realme 12+. Da oggi è disponibile con uno sconto del 53% e lo paghi solamente 198,55 euro. Come si intuisce facilmente costa meno della metà e risparmi più di 220 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

realme 12+

realme 12+: le caratteristiche tecniche

Il realme 12+ è una certezza. Uno smartphone che non tradisce le attese, che assicura buone prestazioni e che soprattutto da oggi trovi a un prezzo veramente stracciato grazie alla promo disponibile su Amazon.

Analizzando la scheda tecnica si intuisce immediatamente che abbiamo a che fare con un telefono medio di gamma che oggi paghi quanto uno smartphone lowcost. Si parte con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che assicura un’ottima fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni top e per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, supportato da un obiettivo ultragrandangolare e da un sensore macro. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. In aiuto hai diversi modalità di scatto che migliorano il risultato finale, tra cui la modalità notte per quando c’è poca luce.

Non manca una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno e grazie alla ricarica SUPERVOOC da 67 W impieghi circa 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

realme 12+