I migliori giochi usciti a luglio 2025

Luglio 2025 è stato un mese incredibilmente ricco per chi ama i videogiochi. Tra ritorni di grandi classici, sequel attesissimi e qualche sorpresa indie, abbiamo avuto un ventaglio di titoli che hanno saputo accontentare davvero tutti. Se ti sei perso qualche uscita, niente paura: ecco un riepilogo dei migliori giochi usciti a luglio 2025 che vale assolutamente la pena provare.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remake – 11 luglio

Il ritorno dello skate game più amato non ha deluso. Con il remake di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, gli sviluppatori hanno dato nuova vita a mappe iconiche, missioni classiche e trick spettacolari. Il gameplay fluido e la colonna sonora nostalgica hanno conquistato sia i veterani che i nuovi giocatori. Da provare assolutamente se vuoi rivivere l’epoca d’oro degli skate game in una veste moderna.

Killing Floor 3 – 24 luglio

Con l’uscita di Killing Floor 3, Tripwire Interactive ha alzato ulteriormente l’asticella degli sparatutto cooperativi. Nuove armi, orde più intense e grafica next‑gen hanno reso le sessioni di gioco ancora più frenetiche. La community si è subito riversata online per affrontare le ondate insieme, dimostrando quanto il franchise sia ancora amato. Perfetto per le serate con gli amici, tra adrenalina e strategia.

Tales of the Shire – 29 luglio

Chi cercava qualcosa di più rilassante ha trovato pane per i suoi denti con Tales of the Shire. Questo gestionale ambientato nella Contea ha conquistato tutti per la sua atmosfera pacifica e il gameplay lento e accogliente. Coltivazioni, cucina e storie hobbit hanno offerto un’esperienza dolce e immersiva, ideale per prendersi una pausa dagli sparatutto frenetici. Consigliato a chi ama giochi come Stardew Valley e Animal Crossing.

Altri titoli che hanno lasciato il segno

Oltre ai tre big, luglio ha portato altre uscite interessanti che meritano attenzione:

Donkey Kong Bananza , un platform nostalgico con livelli colorati e impegnativi.

Destiny 2: The Edge of Fate , espansione che ha dato nuova linfa al looter shooter di Bungie.

Edens Zero, action RPG tratto dal celebre manga, che ha sorpreso per fedeltà e ritmo di gioco.

Questi titoli hanno arricchito ulteriormente un mese già densissimo di novità.

Ciò che colpisce davvero guardando alle uscite di luglio 2025 è la varietà di generi e stili. Non si è trattato solo di “grossi nomi” lanciati sul mercato, ma di una vera celebrazione della diversità videoludica. Chi ama la competizione online ha trovato pane per i suoi denti in Killing Floor 3, mentre chi preferisce un’esperienza più riflessiva si è immerso nella quotidianità hobbit di Tales of the Shire.

I nostalgici hanno potuto ritrovare il feeling autentico dei livelli iconici di Tony Hawk’s Pro Skater, mentre le novità come Edens Zero hanno aperto le porte a un pubblico curioso di provare qualcosa di nuovo, magari spinti proprio dalla passione per anime e manga. Questa combinazione di generi diversi dimostra quanto il panorama gaming attuale sia inclusivo: oggi è davvero possibile trovare un titolo che parli a ciascun giocatore, dal competitivo hardcore all’esploratore rilassato. E se luglio è stato così ricco, non possiamo che aspettarci un’estate e un autunno altrettanto interessanti, pronti a portare nuove avventure sui nostri schermi.