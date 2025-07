PlayStation Plus luglio 2025: tutti i giochi gratis del mese

123

Luglio 2025 segna un momento speciale per tutti i giocatori PlayStation: il servizio PS Plus compie 15 anni e Sony ha deciso di festeggiare in grande stile. Che tu sia abbonato al piano Essential, Extra o Premium, questo mese troverai davvero pane per i tuoi denti, con titoli di spessore, sorprese al day‑one e persino qualche chicca retrò che strizza l’occhio ai nostalgici.

Tre titoli Essential da non perdere

Partiamo dal piano base, l’Essential. Dal 1° luglio e fino al 4 agosto puoi aggiungere alla tua libreria tre giochi diversissimi tra loro ma tutti interessanti. C’è Diablo IV, un action RPG che non ha bisogno di presentazioni e che porta centinaia di ore di contenuti tra dungeon, eventi e modalità cooperative. Accanto a lui troviamo The King of Fighters XV, un picchiaduro che unisce combattimenti tecnici e netcode moderno, perfetto per sfidare amici e sconosciuti online. Chiude la terna Jusant, un platform meditativo e rilassante che ti farà scalare vette spettacolari con un’atmosfera unica. Insomma, già con l’Essential c’è da divertirsi per tutto il mese.

Il catalogo Extra e Premium si arricchisce

Se hai scelto un piano Extra o Premium, luglio ti regala ancora più emozioni. La vera bomba è Cyberpunk 2077, incluso senza costi aggiuntivi e già disponibile dal 9 luglio: un’occasione perfetta per immergersi (o re‑immergersi) nella futuristica Night City.

Non è tutto: dal 15 luglio arrivano titoli come Banishers: Ghosts of New Eden, l’apprezzato gestionale Planet Zoo, l’adrenalinico Risk of Rain 2, e ancora Tropico 6, Bluey: Il Videogioco e New World: Aeternum per chi ama sperimentare generi diversi.

E come ciliegina sulla torta, il 22 luglio debutta direttamente nel catalogo Abiotic Factor, un’uscita al day‑one che testimonia quanto Sony stia investendo nei contenuti per abbonati.

Per i più nostalgici, il piano Premium propone una chicca: dal 31 luglio potrai scaricare e giocare a Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4, due titoli che hanno fatto la storia della PlayStation 2. Un’occasione perfetta per riscoprire battaglie caotiche su ruote e serate in split‑screen con gli amici di un tempo.

PS Plus festeggia 15 anni con grandi numeri

Questo mese speciale non è casuale: PS Plus ha raggiunto risultati impressionanti negli anni, con milioni di giocatori attivi e un catalogo che si è ampliato stagione dopo stagione. Sony ha deciso di celebrare con una lineup così generosa, e ha persino affiancato sconti extra, come quello dedicato all’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077.

Che tu ami i giochi single player, le sfide online o le esperienze gestionali, luglio 2025 offre davvero qualcosa per tutti. Basta accedere al PlayStation Store, riscattare i giochi del piano a cui sei abbonato e iniziare subito a giocare. Con uscite di questo calibro, non approfittarne sarebbe un peccato!