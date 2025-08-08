Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La Terra ha perso acqua in aree asciutte pari a due volte la superficie della California. È accaduto ogni singolo anno nel periodo dal 2002 al 2024. Lo ha svelato una ricerca pubblicata su Science Advances.

Alla base c’è un team internazionale, supportato parzialmente dalla NASA. I dati ottenuti provengono dalle missioni congiunte USA-Germania: GRACE e GRACE-Follow On. Queste sono capaci di misurare le variazioni di massa d’acqua sulla crosta terrestre, attraverso il monitoraggio delle lievi variazioni di gravità.

La crisi delle acque

Stando a quanto evidenziato dalle mappe di tendenza, si rileva un inaridimento marcato che attraversa le Americhe, dalla California al Messico, fino ad arrivare all’America Centrale. Per quanto riguarda l’Europa, invece, dalla sua porzione meridionale si estende una tendenza generale di siccità che passa dal Nordafrica e il Medio Oriente, fino a raggiungere le regioni aride della Cina settentrionale e del Sudest asiatico. In questi territori, la scarsità idrica è poi aggravata da:

risorse sotterranee sempre più depauperate;

false che si abbassano;

bacini che si prosciugano.

Le aree umide non bastano

Al tempo stesso, alcune zone umide vanno “gonfiandosi” d’acqua. In particolare lo sguardo si rivolge all’Africa orientale e all’Africa sub-sahariana occidentale. Il ritmo di questa umidificazione è però inferiore rispetto all’espansione delle aree aride.

Si ottiene dunque un bilancio globale negativo. La Terra sta complessivamente perdendo la propria capacità di immagazzinare acqua, con conseguenze dirette su:

agricoltura;

industria;

fabbisogno umano.

Le missioni GRACE e GRACE-FO, sfruttando coppie di satelliti che misurano il variare delle distanze reciproche causate da modifiche della gravità terrestre, forniscono un quadro continuo delle variazioni di massa d’acqua in:

oceani;

ghiacciai;

falde;

suolo.

Una tecnica “gravimetrica”, che è complementare alle osservazioni radar e ottiche. Offre infatti una stima diretta di quanta acqua effettivamente manca o si accumula nei bacini.

Scenari futuri

L’espansione delle superfici secche ha ovviamente degli impatti tanto immediati quanto a lungo termine:

agricoltura sotto stress – Crisi irriguo e colture a rischio siccità;

energia idroelettrica – Cali nei serbatoi riducono la produzione di energia;

ecosistemi vulnerabili – Flora e fauna d’acqua dolce in difficoltà;

migrazioni climatiche – Popolazioni rurali in fuga verso aree più fertili.

Secondo i modelli climatici, il fenomeno è destinato ad accentuarsi con l’innalzamento delle temperature e la ridistribuzione delle piogge. In assenza di contromisure adeguate, il deficit d’acqua potrebbe portare a dei conflitti locali e crisi umanitarie. Ma di che azioni parliamo:

conservazione delle falde;

tecniche di consumo;

desalinizzazione;

stoccaggio dell’acqua piovana.

L’allarme lanciato da GRACE sottolinea l’assoluta necessitàdiun cambio totale di paradigma per quanto riguarda la gestione idrica. Politiche di adattamento e mitigazione includono: