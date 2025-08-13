Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Azulblue/Shutterstock

Google non è soltanto il motore di ricerca più utilizzato al mondo, ma una società leader nei servizi web, in grado di proporre agli utenti un ecosistema di applicazioni, software e tecnologie estremamente avanzate. Il business di Big G è infatti fondato su una presenza a 360 gradi, grazie ad una vasta gamma di app integrate fra loro e applicazioni che hanno migliorato la nostra vita rendendola più semplice e smart.

Le app di Google, infatti, hanno fatto la storia del progresso tecnologico moderno, accompagnando la nostra esistenza e aiutandoci ogni giorno a gestire dati, email, documenti, appuntamenti, trovare percorsi stradali, guardare video, leggere news e molto altro ancora. Ecco allora una guida completa alle app di Google, le migliori applicazioni per i dispositivi mobili che utilizziamo ogni giorno.

Google Play, lo store di Android

Google Play è il portale ufficiale delle applicazioni, anche noto come Google Play Store. Si tratta di una piattaforma dalla quale è possibile scaricare le app, installandole sul proprio device. Lanciato nel 2008, Play Store è un vero e proprio negozio multimediale, dove accedere attraverso il proprio account Google, per eseguire il download delle applicazioni per i dispositivi Android. All’interno è possibile anche:

gestire il proprio account

selezionare i metodi di pagamento

verificare i propri abbonamenti

acquistare carte regalo

scaricare app, film e libri.

Youtube, la piattaforma di streaming per eccellenza

Youtube è la piattaforma di streaming più utilizzata al mondo, attiva fin dal 2005 e scaricata da oltre 5 miliardi di persone. È compatibile con qualsiasi dispositivo Android (e non solo), prevede un profilo gratuito e una versione a pagamento, Youtube Premium, che permette di evitare la comparsa degli annunci pubblicitari. Tra le altre funzioni dell’app troviamo:

condivisione di video sui social network o sui servizi di messaggistica

creazione di playlist personali

scrivere commenti e interagire con altri utenti

creare un canale per caricare i proprio video

monetizzare con i contenuti caricati

Google Maps, il navigatore più usato di sempre

Google Maps è una delle prime applicazioni per la navigazione, scaricata da oltre 5 miliardi di utenti, che la utilizzano comunemente per pianificare i loro spostamenti. Il tutto funziona grazie alla navigazione GPS, che consente di localizzare la propria posizione in tempo reale, in più se si cambia percorso l’app ricalcola immediatamente il tragitto. Tra le altre funzioni ci sono:

la possibilità di scegliere l’itinerario più veloce o senza pedaggi

la condivisione della propria posizione

l’utilizzo delle mappe offline

calcolo di percorsi da fare a piedi, in auto, in bicicletta o con i mezzi pubblici

ricevere indicazioni sullo stato del traffico

monitoraggio degli autovelox

ricerca attività commerciali e punti di interesse

accesso a Google Street View per esplorare i propri luoghi preferiti

Google Earth, l’esplorazione secondo Big G

Una delle app di Google più apprezzate di sempre è sicuramente Google Earth, il servizio di Big G che permette di guardare la Terra dallo spazio, attraverso un vastissimo archivio di di immagini e dati provenienti da diverse fonti. L’app permette di:

esplorare nuovi posti in tutto il mondo

accedere a immagini 3D in alta definizione

scoprire luoghi e punti di interesse

Google Fit, l’app per prendersi cura di sé

Per aiutare le persone a mantenere una vita più sana, la società di Mountain View ha sviluppato l’app Google Fit, un’applicazione avanzata con cui monitorare l’attività fisica. Molte le funzioni per il benessere a disposizione degli utenti, tra cui:

monitoraggio dei progressi in varie discipline sportive

monitoraggio del sonno, della respirazione e dei livelli di stress

integrazione con moltissimi smartwatch sul mercato

Punti cardio e Minuti di movimento per incentivare l’attività fisica

accesso a un sistema di allenamenti personalizzati

123rf

Google Translate, un traduttore indispensabile

Google Traduttore è una delle app più utili scaricabili su Google Play Store, che permette di tradurre in tempo reale qualsiasi lingua straniera. Il traduttore è disponibile anche in modalità offline, e può essere utilizzato in molti modi diversi:

effettuando traduzioni istantanee semplicemente fotografando il testo

traducendo in tempo reale tramite i sistemi vocali

traducendo ciò che viene visualizzato sullo schermo del dispositivo

Google Foto, l’archivio fotografico di Big G

L’app Google Foto consente di gestire e modificare le fotografie, archiviandole all’interno del proprio dispositivo mobile e su cloud. Ogni immagine, infatti, viene salvata anche in backup, perciò in caso di perdita dei dati è sempre disponibile una copia dell’originale. Tra le opzioni più interessanti di questo servizio c’è:

l’editing avanzato delle immagini

la condivisione di foto e album con altri contatti

la possibilità di trasmettere le foto su dispositivi esterni tramite Google Chromecast

Google Files, perfetta per organizzare lo smartphone

L’app Google Files consente di gestire tutti i documenti presenti nella memoria dello smartphone, per risparmiare spazio grazie all’ottimizzazione del posizionamento dei dati. Tra le funzioni da tenere a mente ci sono:

rimozione di file vecchi, duplicati o di scarsa qualità

gestione della memoria del dispositivo

trasferimento (se possibile) di dati nella memoria esterna

opzioni per migliorare le prestazioni dello smartphone

Google Drive, un ottimo servizio cloud

Google Drive è un’applicazione di servizi cloud, con la quale archiviare file, documenti, foto e video al di fuori della memoria del telefono, per risparmiare spazio ed essere sicuri di non perdere i dati in caso di furto o smarrimento del device. Scaricando l’app sullo smartphone si possono

caricare file anche di grandi dimensioni

creare cartelle per organizzare i dati

condividere file o cartelle con dei link di collegamento

visualizzare il contenuto del drive anche in modalità offline

Google Keep, il block notes di Big G

Google Keep è un’app nata per prendere appunti, come si faceva una volta con il vecchio block notes, ma in questo caso in maniera digitale, permettendo all’utente di prendenre appunti su moltissime attività e organizzare tuttio al meglio utilizzando un sistema di etichette. Tra le possibilità a disposizione ci sono:

segnare appuntamenti e promemoria e ricevere le notifiche

scattare foto di ricevute e altri documenti importanti

trascrivere le note vocali

realizzare elenchi di cose da fare o liste della spesa

Google Documenti, una nuova idea di produttività

Utilizzata da oltre 500 milioni di persone, l’app Google Documenti è il cuore della suite per la produttività di Workspace. Tra le funzioni a disposizione ci sono:

editing e scrittura di documenti

modalità collaborativa per progetti e attività

archivio di backup su drive

compatibilità con Microsoft Word

123rf

Google News, l’edicola di Big G

Google News è un’applicazione che funziona come una sorta di edicola virtuale, fornendo notizie sempre aggiornate su argomenti di interesse generale e personale. Grazie ai dati a disposizione di Google, infatti, l’app è in grado di:

mostrare news personalizzate in base ai propri interessi

permettere l’accesso a siti di informazioni stranieri

sottoscrivere abbonamenti a giornali e riviste

Google Calendario,come un’agenda ma più smart

Perdere un appuntamento con Google Calendar è impossibile, l’app ricorda all’utente qualsiasi impegno o incombenza registrata al suo interno o importata da Gmail. Con questo tool l’utente può:

segnare appuntamenti, scadenze e promemoria

visualizzere i progressi con Google Fit

pianificare riunioni e chiamate

convidere eventi con i propri contatti

visualizzare compleanni e anniversari

Gmail, la casella di posta per eccellenza

Gmail è ilservizio di posta elettronica più utilizzato e famoso del mondo, disponibile sia con la versione desktop che come app per smartphone e tablet. Con oltre 1 miliardo di download, Gmail offre:

fino a 15 GB di archiviazione gratuita

piena compatibilità con altri programmi come Outlook.com

sistemi di sicurezza avanzati contro spam e truffe informatiche

piena integrazione con tutte le app di Google

Google Chrome, il browser più celebre

Con più di 1 miliardo di app scaricate, Google Chrome è l’app per la navigazione web da mobile più conosciuta e usata, un motore di ricerca veloce, efficiente, sicuro e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Chrome permette di:

navigare in incognito

salvare dati e password

proteggere il device contro le minacce del web

effettuare ricerche vocali

ottimizzare l’utilizzo dei dati mobili

Authenticator, la sicurezza secondo Google

La sicurezza online non è mai troppa, per questo motivo Google ha sviluppato l’app Authenticator, un tool che genera codici di verifica per l’autenticazione multifattore, un sistema efficiente per evitare il furto dei dati, proteggendo i propri account contro il crimine informatico.

Google Home, l’app per gestire la casa

Google Home è un’app particolarmente sofisticata, che consente di gestire tutti dispositivi smart collegati alla rete Wi-Fi domestica. All’interno della schermata principale è possibile

trovare e gestire i vari device smart in casa

creare delle stanze virtuali dove inserire i dispositivi

gestire i device tramite comandi vocali

Google Rewards, l’app per guadagnare con i sondaggi

Google Rewards è un’app di sondaggi online, con la quale è possibile partecipare a ricerche di mercato e guadagnare in cambio dei crediti, da utilizzare all’interno di Google Play Store. In questo modo è possibile aiutare la società di Mountain View a migliorare i propri servizi, ricevendo per il disturbo fino a un massimo di 0,75€ per ogni sondaggio effettuato, sotto forma di credito da utilizzare sullo store di Big G.

Google Play Film, il cinema secondo Big G

Google Play Film consente di scaricare e guardare film, noleggiandoli o acquistandoli su Google Play Store. La riproduzione può avvenire sullo smarphone o sul tablet, oppure su un qualsiasi altro apparecchio, tra cui anche la Smart TV o un televisore collegato a Google Chromecast.

Android Auto, usare Google anche alla guida

Android Auto è un’applicazione compatibile con migliaia di veicoli in commercio, e permette di collegare i sistemi di infotainment della macchina con il proprio smartphone. Tra le funzioni di questo strumento ricordiamo:

l’accesso ai comandi vocali

la possibilità di rispondere a chiamate e messaggi dal veicolo

la riproduzione di musica e contenuti multimediali

l’accesso a news e informazioni in tempo reale

la possibilità di utilizzare le app compatibili sullo schermo del navigatore

Google Play Giochi, videogiochi per tutti

Play Giochi è l’app ufficiale di Google per avere i videogames su mobile e accedere a decine e decine di titolo da scaricare, spesso, gratuitamente. Una volta installata permette di creare un profilo personale, per migliorare il proprio livello ad ogni vittoria. Inoltre è possibile anche

sfidare altri giocatori da tutto il mondo

condividere i propri match

Google Play Libri, l’app per chi ama leggere

Google Play Libri, permette di salvare sul proprio smartphone Android libri, audiolibri e fumetti, per ascoltarli e leggerli in qualsiasi momento, anche offline. L’app permette di

accedere a un nutrito catalogo di titoli

accedere a offerte e sconti esclusivi

inserire note e appunti dentro i testi

Google Gemini, l’AI al servizio degli utenti

Google Gemini è l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Big G ed è progettato per affiancare l’utente in moltissimi comppiti che possono rendere più semplice l’utilizzo dello smartphone e dei vari servizi offerti da Google. Tra le possibilità di questo tool ricordiamo: