App Google: quali sono e perché migliorano la vita
Google ha cambiato il modo comune di vivere la tecnologia. La lista delle migliori applicazioni sviluppate da Big G che migliorano la vita di tutti i giorni
Google non è soltanto il motore di ricerca più utilizzato al mondo, ma una società leader nei servizi web, in grado di proporre agli utenti un ecosistema di applicazioni, software e tecnologie estremamente avanzate. Il business di Big G è infatti fondato su una presenza a 360 gradi, grazie ad una vasta gamma di app integrate fra loro e applicazioni che hanno migliorato la nostra vita rendendola più semplice e smart.
Le app di Google, infatti, hanno fatto la storia del progresso tecnologico moderno, accompagnando la nostra esistenza e aiutandoci ogni giorno a gestire dati, email, documenti, appuntamenti, trovare percorsi stradali, guardare video, leggere news e molto altro ancora. Ecco allora una guida completa alle app di Google, le migliori applicazioni per i dispositivi mobili che utilizziamo ogni giorno.
Google Play, lo store di Android
Google Play è il portale ufficiale delle applicazioni, anche noto come Google Play Store. Si tratta di una piattaforma dalla quale è possibile scaricare le app, installandole sul proprio device. Lanciato nel 2008, Play Store è un vero e proprio negozio multimediale, dove accedere attraverso il proprio account Google, per eseguire il download delle applicazioni per i dispositivi Android. All’interno è possibile anche:
- gestire il proprio account
- selezionare i metodi di pagamento
- verificare i propri abbonamenti
- acquistare carte regalo
- scaricare app, film e libri.
Youtube, la piattaforma di streaming per eccellenza
Youtube è la piattaforma di streaming più utilizzata al mondo, attiva fin dal 2005 e scaricata da oltre 5 miliardi di persone. È compatibile con qualsiasi dispositivo Android (e non solo), prevede un profilo gratuito e una versione a pagamento, Youtube Premium, che permette di evitare la comparsa degli annunci pubblicitari. Tra le altre funzioni dell’app troviamo:
- condivisione di video sui social network o sui servizi di messaggistica
- creazione di playlist personali
- scrivere commenti e interagire con altri utenti
- creare un canale per caricare i proprio video
- monetizzare con i contenuti caricati
Google Maps, il navigatore più usato di sempre
Google Maps è una delle prime applicazioni per la navigazione, scaricata da oltre 5 miliardi di utenti, che la utilizzano comunemente per pianificare i loro spostamenti. Il tutto funziona grazie alla navigazione GPS, che consente di localizzare la propria posizione in tempo reale, in più se si cambia percorso l’app ricalcola immediatamente il tragitto. Tra le altre funzioni ci sono:
- la possibilità di scegliere l’itinerario più veloce o senza pedaggi
- la condivisione della propria posizione
- l’utilizzo delle mappe offline
- calcolo di percorsi da fare a piedi, in auto, in bicicletta o con i mezzi pubblici
- ricevere indicazioni sullo stato del traffico
- monitoraggio degli autovelox
- ricerca attività commerciali e punti di interesse
- accesso a Google Street View per esplorare i propri luoghi preferiti
Google Earth, l’esplorazione secondo Big G
Una delle app di Google più apprezzate di sempre è sicuramente Google Earth, il servizio di Big G che permette di guardare la Terra dallo spazio, attraverso un vastissimo archivio di di immagini e dati provenienti da diverse fonti. L’app permette di:
- esplorare nuovi posti in tutto il mondo
- accedere a immagini 3D in alta definizione
- scoprire luoghi e punti di interesse
Google Fit, l’app per prendersi cura di sé
Per aiutare le persone a mantenere una vita più sana, la società di Mountain View ha sviluppato l’app Google Fit, un’applicazione avanzata con cui monitorare l’attività fisica. Molte le funzioni per il benessere a disposizione degli utenti, tra cui:
- monitoraggio dei progressi in varie discipline sportive
- monitoraggio del sonno, della respirazione e dei livelli di stress
- integrazione con moltissimi smartwatch sul mercato
- Punti cardio e Minuti di movimento per incentivare l’attività fisica
- accesso a un sistema di allenamenti personalizzati
Google Translate, un traduttore indispensabile
Google Traduttore è una delle app più utili scaricabili su Google Play Store, che permette di tradurre in tempo reale qualsiasi lingua straniera. Il traduttore è disponibile anche in modalità offline, e può essere utilizzato in molti modi diversi:
- effettuando traduzioni istantanee semplicemente fotografando il testo
- traducendo in tempo reale tramite i sistemi vocali
- traducendo ciò che viene visualizzato sullo schermo del dispositivo
Google Foto, l’archivio fotografico di Big G
L’app Google Foto consente di gestire e modificare le fotografie, archiviandole all’interno del proprio dispositivo mobile e su cloud. Ogni immagine, infatti, viene salvata anche in backup, perciò in caso di perdita dei dati è sempre disponibile una copia dell’originale. Tra le opzioni più interessanti di questo servizio c’è:
- l’editing avanzato delle immagini
- la condivisione di foto e album con altri contatti
- la possibilità di trasmettere le foto su dispositivi esterni tramite Google Chromecast
Google Files, perfetta per organizzare lo smartphone
L’app Google Files consente di gestire tutti i documenti presenti nella memoria dello smartphone, per risparmiare spazio grazie all’ottimizzazione del posizionamento dei dati. Tra le funzioni da tenere a mente ci sono:
- rimozione di file vecchi, duplicati o di scarsa qualità
- gestione della memoria del dispositivo
- trasferimento (se possibile) di dati nella memoria esterna
- opzioni per migliorare le prestazioni dello smartphone
Google Drive, un ottimo servizio cloud
Google Drive è un’applicazione di servizi cloud, con la quale archiviare file, documenti, foto e video al di fuori della memoria del telefono, per risparmiare spazio ed essere sicuri di non perdere i dati in caso di furto o smarrimento del device. Scaricando l’app sullo smartphone si possono
- caricare file anche di grandi dimensioni
- creare cartelle per organizzare i dati
- condividere file o cartelle con dei link di collegamento
- visualizzare il contenuto del drive anche in modalità offline
Google Keep, il block notes di Big G
Google Keep è un’app nata per prendere appunti, come si faceva una volta con il vecchio block notes, ma in questo caso in maniera digitale, permettendo all’utente di prendenre appunti su moltissime attività e organizzare tuttio al meglio utilizzando un sistema di etichette. Tra le possibilità a disposizione ci sono:
- segnare appuntamenti e promemoria e ricevere le notifiche
- scattare foto di ricevute e altri documenti importanti
- trascrivere le note vocali
- realizzare elenchi di cose da fare o liste della spesa
Google Documenti, una nuova idea di produttività
Utilizzata da oltre 500 milioni di persone, l’app Google Documenti è il cuore della suite per la produttività di Workspace. Tra le funzioni a disposizione ci sono:
- editing e scrittura di documenti
- modalità collaborativa per progetti e attività
- archivio di backup su drive
- compatibilità con Microsoft Word
Google News, l’edicola di Big G
Google News è un’applicazione che funziona come una sorta di edicola virtuale, fornendo notizie sempre aggiornate su argomenti di interesse generale e personale. Grazie ai dati a disposizione di Google, infatti, l’app è in grado di:
- mostrare news personalizzate in base ai propri interessi
- permettere l’accesso a siti di informazioni stranieri
- sottoscrivere abbonamenti a giornali e riviste
Google Calendario,come un’agenda ma più smart
Perdere un appuntamento con Google Calendar è impossibile, l’app ricorda all’utente qualsiasi impegno o incombenza registrata al suo interno o importata da Gmail. Con questo tool l’utente può:
- segnare appuntamenti, scadenze e promemoria
- visualizzere i progressi con Google Fit
- pianificare riunioni e chiamate
- convidere eventi con i propri contatti
- visualizzare compleanni e anniversari
Gmail, la casella di posta per eccellenza
Gmail è ilservizio di posta elettronica più utilizzato e famoso del mondo, disponibile sia con la versione desktop che come app per smartphone e tablet. Con oltre 1 miliardo di download, Gmail offre:
- fino a 15 GB di archiviazione gratuita
- piena compatibilità con altri programmi come Outlook.com
- sistemi di sicurezza avanzati contro spam e truffe informatiche
- piena integrazione con tutte le app di Google
Google Chrome, il browser più celebre
Con più di 1 miliardo di app scaricate, Google Chrome è l’app per la navigazione web da mobile più conosciuta e usata, un motore di ricerca veloce, efficiente, sicuro e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Chrome permette di:
- navigare in incognito
- salvare dati e password
- proteggere il device contro le minacce del web
- effettuare ricerche vocali
- ottimizzare l’utilizzo dei dati mobili
Authenticator, la sicurezza secondo Google
La sicurezza online non è mai troppa, per questo motivo Google ha sviluppato l’app Authenticator, un tool che genera codici di verifica per l’autenticazione multifattore, un sistema efficiente per evitare il furto dei dati, proteggendo i propri account contro il crimine informatico.
Google Home, l’app per gestire la casa
Google Home è un’app particolarmente sofisticata, che consente di gestire tutti dispositivi smart collegati alla rete Wi-Fi domestica. All’interno della schermata principale è possibile
- trovare e gestire i vari device smart in casa
- creare delle stanze virtuali dove inserire i dispositivi
- gestire i device tramite comandi vocali
Google Rewards, l’app per guadagnare con i sondaggi
Google Rewards è un’app di sondaggi online, con la quale è possibile partecipare a ricerche di mercato e guadagnare in cambio dei crediti, da utilizzare all’interno di Google Play Store. In questo modo è possibile aiutare la società di Mountain View a migliorare i propri servizi, ricevendo per il disturbo fino a un massimo di 0,75€ per ogni sondaggio effettuato, sotto forma di credito da utilizzare sullo store di Big G.
Google Play Film, il cinema secondo Big G
Google Play Film consente di scaricare e guardare film, noleggiandoli o acquistandoli su Google Play Store. La riproduzione può avvenire sullo smarphone o sul tablet, oppure su un qualsiasi altro apparecchio, tra cui anche la Smart TV o un televisore collegato a Google Chromecast.
Android Auto, usare Google anche alla guida
Android Auto è un’applicazione compatibile con migliaia di veicoli in commercio, e permette di collegare i sistemi di infotainment della macchina con il proprio smartphone. Tra le funzioni di questo strumento ricordiamo:
- l’accesso ai comandi vocali
- la possibilità di rispondere a chiamate e messaggi dal veicolo
- la riproduzione di musica e contenuti multimediali
- l’accesso a news e informazioni in tempo reale
- la possibilità di utilizzare le app compatibili sullo schermo del navigatore
Google Play Giochi, videogiochi per tutti
Play Giochi è l’app ufficiale di Google per avere i videogames su mobile e accedere a decine e decine di titolo da scaricare, spesso, gratuitamente. Una volta installata permette di creare un profilo personale, per migliorare il proprio livello ad ogni vittoria. Inoltre è possibile anche
- sfidare altri giocatori da tutto il mondo
- condividere i propri match
Google Play Libri, l’app per chi ama leggere
Google Play Libri, permette di salvare sul proprio smartphone Android libri, audiolibri e fumetti, per ascoltarli e leggerli in qualsiasi momento, anche offline. L’app permette di
- accedere a un nutrito catalogo di titoli
- accedere a offerte e sconti esclusivi
- inserire note e appunti dentro i testi
Google Gemini, l’AI al servizio degli utenti
Google Gemini è l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Big G ed è progettato per affiancare l’utente in moltissimi comppiti che possono rendere più semplice l’utilizzo dello smartphone e dei vari servizi offerti da Google. Tra le possibilità di questo tool ricordiamo:
- generare testo (email, articoli, saggi, riassunti, post per social media e molto altro)
- analizzare e sintetizzare informazioni
- comprendere e creare codice in diversi linguaggi di programmazione
- generare immagini, audio e video
- tradurre da lingue diverse
- pianificare e organizzare attività
- semplificare l’utilizzo delle funzioni di Android