Perplexity

A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale e dalla partenza di una fase di test, a cui è stato possibile accedere solo su invito, Perplexity ha presentato Comet, il suo primo browser web con AI.

Si tratta di un progetto molto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo in cui si accede a Internet, andando a sfidare Google nel settore della ricerca e della navigazione online.

I browser web sono uno strumento essenziale per navigare e, sfruttando l’integrazione con l’AI, possono diventare sempre più completi e utili.

Almeno questa è l’idea di base da cui nasce Comet che, per il momento, sarà accessibile solo a un piccolo numero di utenti ma con l’ambizione di crescere, in modo significativo, in futuro.

Come funziona Comet

Disponibile sia su Windows che su macOS, Comet è un browser web che prova a rivoluzionare il modo con cui si accede e si naviga in Internet, grazie a una profonda integrazione con l’intelligenza artificiale, settore di riferimento di Perplexity.

L’elemento centrale del browser è Comet Assistant: si tratta di un agente AI integrato all’interno di Comet e che può essere utilizzato in vari modi, andando ad automatizzare le attività di routine.

L’assistente è in grado di “vedere” i contenuti di una pagina web e rispondere alle domande dell’utente in merito, in modo simile a quanto avviene con Copilot Vision per Microsoft Edge.

L’obiettivo di Perplexity è consentire agli utenti di poter accedere con maggiore semplicità all’intelligenza artificiale durante la navigazione online. L’assistente AI non è un servizio separato e indipendente ma è parte integrante del browser e diventa un elemento centrale della ricerca online e del proprio flusso di lavoro.

Naturalmente, Comet Assistant, per poter funzionare al meglio, deve poter accedere ai dati dell’utente e, quindi, alle informazioni di navigazione, alla casella di posta elettronica e molto altro. In questo modo, l’intelligenza artificiale può lavorare con l’utente, aiutandolo a svolgere compiti semplici e complessi.

Attualmente, Comet è disponibile per computer desktop ma è già in sviluppo una versione “mobile” destinata sia a dispositivi Android che a dispositivi iOS.

Come usare Comet

Come anticipato in apertura, per il momento, Comet è disponibile solo per una cerchia ristretta di utenti. Per poter utilizzare il browser con AI di Perplexity, infatti, è necessario aver attivato l’abbonamento Max per l’accesso alla suite di servizi di intelligenza artificiale dell’azienda.

Quest’abbonamento, però, costa 200 dollari al mese e, quindi, non è pensato per un’utenza consumer. C’è comunque una lista d’attesa da cui Perplexity selezionerà gli utenti che potranno accedere, su invito, al nuovo browser, in attesa di una maggiore diffusione del servizio in futuro.