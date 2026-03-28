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Digitale terrestre, la lista completa dei canali: numerazione aggiornata e novità

Una panoramica aggiornata dei canali del digitale terrestre, con numerazione LCN, novità e possibili differenze locali da tenere in considerazione

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Redazione

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CANALI RAI DELBO ANDREA / Shutterstock

Negli ultimi mesi, la situazione del digitale terrestre è cambiata più volte, tra aggiornamenti della numerazione LCN, inserimenti di nuovi canali e continui assestamenti legati al passaggio ai nuovi standard di trasmissione. Dopo una fase piuttosto movimentata, con modifiche frequenti e non sempre uniformi su tutto il territorio, la lista dei canali sembra ora essersi stabilizzata.

Oggi la numerazione risulta più ordinata e coerente, con i principali canali nazionali ormai consolidati nelle prime posizioni e un’offerta sempre più orientata all’alta definizione.

La lista dei canali del digitale terrestre

Va però precisato che la numerazione dei canali del digitale terrestre non è necessariamente identica su tutto il territorio italiano, anche quando si fa riferimento alla stessa lista LCN. La presenza di emittenti locali, le differenze tra aree tecniche e la gestione delle frequenze possono infatti modificare l’ordine o la disponibilità di alcuni canali da regione a regione.

A questo si aggiungono aggiornamenti progressivi, inserimenti temporanei e variazioni legate agli accordi tra operatori, che rendono la lista dinamica e non sempre uniforme. Proprio per questo, quella che segue è una selezione il più possibile aggiornata e attendibile, costruita sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

  • 1 – Rai 1 HD
  • 2 – Rai 2 HD
  • 3 – Rai 3 TGR Regione
  • 4  – Rete4 HD
  • 5  – Canale5 HD
  • 6 – Italia1 HD
  • 7 – LA7 HD
  • 8 – TV8 HD
  • 9 – NOVE
  • 10 – 19 Canali locali
  • 20 – Mediaset HD
  • 21 – Rai 4/Rai 4 HD
  • 22 – Iris HD
  • 23 – Rai 5
  • 24 – Rai Movie HD
  • 25 – Rai Premium/Rai Premium HD
  • 26 – Cielo
  • 27 – Twentyseven HD
  • 28 – TV2000
  • 29 – LA7Cinema
  • 30 – La5 HD
  • 31 – Real Time
  • 32 – QVC HD
  • 33 – Food Network
  • 34 – Cine34 HD
  • 35 – Focus HD
  • 36 – RTL 102.5
  • 37 – Discovery
  • 38 – Giallo
  • 39 – Topcrime HD
  • 40 – Boing HD
  • 41 – K2
  • 42 – Rai Gulp
  • 43 – Rai YoYo
  • 44 – Frisbee
  • 45 – Boing Plus
  • 46 – Cartoonito HD
  • 47 – Super!
  • 48 – Rai News 24/Rai News 24 HD
  • 49 – Mediaset Italia2 HD
  • 50 – Sky TG24
  • 51 – TgCom24 HD
  • 52 – DMAX
  • 53 – Italia 53
  • 54 – Rai Storia HD
  • 55 – Mediaset Extra HD
  • 56 – Hgtv – Home&Garden
  • 57 – Rai Scuola HD
  • 58 – Rai Sport HD
  • 59 – Discovery Turbo
  • 60 – SportItalia HD
  • 61 – iL61
  • 62 – DonnaSport Tv/Donna Tv
  • 63 – CS24.live/Canale 63
  • 64 – SuperTennis
  • 65 – Alma Tv
  • 66 – Radio 105
  • 67 – R101 TV
  • 68 – Bom Channel
  • 69 – Deejay TV HD
  • 70 – RadioItaliaTV
  • 75 – 77 Canali Locali Valle D’Aosta
  • 101 –  Rai 4K
  • 103 – Rai 3 HD
  • 104 – Rete4 HD
  • 105 – Canale5 HD
  • 106 – Italia1 HD
  • 107 – La7 HD
  • 108 – TV8 HD
  • 109 – Nove
  • 120 – 20Mediaset HD
  • 121 – Italia 121
  • 122 – Canale 122
  • 123 – Italia 123
  • 124 – 125 – Arte Italia
  • 126 – Italia 126
  • 127 – Italia 127
  • 128 – GoldTv Italia
  • 129 – La4 Italia
  • 130 – Channel 24
  • 131 – Rete Italia
  • 132- Linea Gen
  • 133 – Arte In
  • 134 – 136 – Canali Italia
  • 137 – Gold Invest TV
  • 138 – Telecampione
  • 139 – Deluxe 139
  • 140 STARMARKET
  • 141 – 144 – Canali Italia
  • 145 – Padre Pio Tv
  • 146 – Rai Scuola HD
  • 147 – Fascino
  • 148 – Italia 148
  • 149 – Prima Set
  • 150 – Italia 150
  • 151 – Equtv
  • 152 – Tesory Channel
  • 153 Tv 153
  • 154 -156 Canali Italia
  • 157 – Fascino HD
  • 158 – Radio Kiss Kiss
  • 159 -164 Canali Italia
  • 166 – Orlev TV
  • 167 – VH1
  • 168 – Canale168
  • 169 – Canale169
  • 170 – Prima Free
  • 178 – Ran News HD
  • 179 – Ran GERM HD
  • 183 – Abruzzo Channel (solo Abruzzo)
  • 184 – L’Aquila TV (solo Abruzzo)
  • 200 – Test HEVC main10
  • 201 – RaiPlay
  • 202 – Rai Radio 2 Visual HD
  • 203 – RaiPlay Sound
  • 204 – Promo Food di Channel 24
  • 205 – Promo Travel di Starmarket
  • 206 – Promo Home di Rete Italia
  • 207 – Promo Living di Gold Invest
  • 208 – Promo Life di Starmarket
  • 209 – Promo Shopping di Starmarket
  • 220 – Ap Channel
  • 221 – It Channel
  • 222 – Radio Roma Network
  • 223 – Italia Sera
  • 224 – Amici Network
  • 225 – Teleshopping
  • 226 – Welcome In
  • 227 – Canale 227
  • 228 – Tesory Channel
  • 229 – La7 Cinema
  • 230 – Canale 230 (LA 4 ITALIA)
  • 231 – Terre Euganee Channel
  • 232 – Canale 232
  • 233 – Rtl 102.5 Caliente
  • 234 – Cusano News
  • 235 – Canale 235
  • 236 – Man-ga
  • 237 – Canale 237
  • 238 – Promo Kids di Starmarket
  • 240 – Genius 240
  • 241 – France 24
  • 242 – Sicilia 242
  • 243 – Canale 243 di Starmarket
  • 244 – Babel
  • 245 – Parole di Vita
  • 246 – IlSole24ORE TV
  • 247 – BeJoy.kids
  • 248 – 248 TV
  • 249 – Enjoy tv Italia
  • 250 – Promo Sport di Gold Tv Italia
  • 251 – Momento TV
  • 253 – Radio Radio TV
  • 254 – ADNPLAY
  • 255 – Maria Vision
  • 256 – Onair Italia
  • 257 – Gambero Rosso
  • 258 – Radiofreccia
  • 259 – Bike
  • 260 – Urania
  • 261 – Dr Palmas Tv
  • 262 – Byoblu
  • 263 – Canale 263
  • 264 – Ntr Radio 264 Music TV
  • 265 – RDS Social TV
  • 266 – Radio Zeta
  • 267 – ArteOra TV
  • 268 – Canale 268
  • 269 – Italia di Ap Channel
  • 270 – 2Settanta Tv
  • 401 – Satisfaction TV
  • 402 – My Plus Tv
  • 403 – Nexum Channel
  • 410 – Malpensa 24 HD
  • 412 – Imprese
  • 441-  Italian Fishing Tv
  • 455 – Arte & Cultura – Arte Atelier HD
  • 500 – Tivù, la guida
  • 501 – Rai 1 HD
  • 502 – Rai 2 HD
  • 503 – Rai 3 HD
  • 504 – Rete4 HD
  • 505 – Canale5 HD
  • 506 – Italia1 HD
  • 507 – La7 HD
  • 508 – TV8 HD
  • 509 – Nove
  • 510 – AutoMoto
  • 520 – 20Mediaset HD
  • 521 – Rai 4 HD
  • 522 – Iris HD
  • 523 – Rai 5 HD
  • 524 – Rai Movie HD
  • 525 – Rai Premium HD
  • 527 – Twentyseven HD
  • 528 – TV2000
  • 529 – La7Cinema HD
  • 530 – La5 HD
  • 531 – Radio Zeta
  • 532 – Radiofreccia
  • 533 – Rtl 102.5 Caliente
  • 534 – Cine34 HD
  • 535 – Focus HD
  • 536 – RTL 102.5
  • 537 – Discovery
  • 539 – TOPcrime HD
  • 540 – Boing HD
  • 542 – Rai Gulp HD
  • 543 – Rai YoYo HD
  • 545 – Boing Plus
  • 546 – Cartoonito HD
  • 548 – Rai News 24
  • 549 – Mediaset Italia2 HD
  • 550 – RTV San Marino
  • 551 – TgCom24 HD
  • 554 – Rai Storia HD
  • 556 – Mediaset Extra HD
  • 558 – Rai Sport HD
  • 560 – SportItalia HD
  • 561 – iL61
  • 562 – Donna Sport Tv – Donna Tv
  • 565 – Alma TV
  • 566 – Radio 105
  • 567 – R101 TV
  • 569 – Deejay TV HD
  • 570 – RadioItaliaTV
  • 701 – Rai Radio 1
  • 702 – Rai Radio 2
  • 703 – Rai Radio 3
  • 704 – Rai GR Parlamento
  • 705 – Rai Isoradio
  • 706 – Rai Radio 3 Classica
  • 707 – Rai Radio Kids
  • 708 – Rai Radio Live Napoli
  • 709 – Rai Radio Techetè
  • 710 – Rai Radio Tutta Italiana
  • 711 – Rai Radio 1 Sport
  • 712 – No Name Radio powered by Rai
  • 713 – Radio Capital
  • 714 – Radio Deejay
  • 715 – Radio m2o
  • 724 – Rds 100% Grandi Successi
  • 728 – inBlu2000
  • 733 – Radio Vaticana Italia
  • 736 – Rtl 102.5
  • 737 Radio Zeta
  • 738 – Radiofreccia
  • 739 – Rtl 102.5 Traffic
  • 740 – RTL 102.5 Best
  • 741 – RTL 102.5 Napulè
  • 742 – RTL 102.5 Disco
  • 743 – RTL 102.5 Caliente
  • 744 – RTL 102.5 Bro&Sis
  • 770 – R Italia SMI
  • 771 – Radio R101
  • 772 – Radio Monte Carlo
  • 785 – Radio 105
  • 786 – Virgin Radio
  • 787 – Radiobrescia – La Leonessa
  • 789 – Radio Maria
  • 801 – Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  • 802 – Rai 3 TGR Piemonte
  • 803 – Rai 3 TGR Liguria
  • 804 – Rai 3 TGR Lombardia
  • 805 – Rai 3 TGR Veneto
  • 806 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
  • 807 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
  • 808 – Rai 3 TGR Südtirol
  • 809 – Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  • 810 – Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
  • 811 – Rai 3 TGR Emilia-Romagna
  • 812 – Rai 3 TGR Toscana
  • 813 – Rai 3 TGR Marche
  • 814 – Rai 3 TGR Umbria
  • 815 – Rai 3 TGR Lazio
  • 816 – Rai 3 TGR Abruzzo
  • 817 – Rai 3 TGR Molise
  • 818 – Rai 3 TGR Campania
  • 819 – Rai 3 TGR Puglia
  • 820 – Rai 3 TGR Basilicata
  • 821 – Rai 3 TGR Calabria
  • 822 – Rai 3 TGR Sardegna
  • 823 – Rai 3 TGR Sicilia
  • 825 – Radio Margherita Più
  • 828 – Class CNBC
  • 829 – La7 Test
  • 833 – SuperSix
  • 883 – Class TV MODA
  • 888 – Caccia e Pesca
  • 907 – La7 Test
  • 908 – TV8 News On Demand
  • 929 – La7 Servizi on demand
  • 997 – La7 on demand (La7 HD)
  • 998 – La7 Test
  • 999 – La7CinemaTest/La7Cinema

I nuovi ingressi

Negli ultimi aggiornamenti del digitale terrestre si registrano anche alcuni nuovi canali, inseriti progressivamente nella numerazione e non sempre disponibili in tutte le aree fin da subito, che abbiamo già inserito nel precedente elenco. Per completezza, si tratta di:

  • 178 RAN News HD
  • 179 RAN GERM HD
  • 183 Abruzzo Channel
  • 184 L’Aquila TV.

Ci sono poi altri ingressi minori variabili per area. Sono tutte aggiunte che confermano quanto la piattaforma sia in continuo movimento, tra nuovi arrivi e riorganizzazioni. Anche in questo caso, la visibilità può dipendere dalla zona e può essere necessaria una nuova risintonizzazione dei canali.

Come vedere tutti i canali del digitale terrestre?

Per visualizzare correttamente tutti i canali è necessario effettuare una risintonizzazione periodica della TV o del decoder, soprattutto dopo aggiornamenti della numerazione o modifiche tecniche alle trasmissioni.

L’operazione è semplice: basta accedere al menu del televisore, entrare nella sezione dedicata ai canali e avviare la sintonizzazione automatica. In pochi minuti il sistema ricerca e memorizza tutte le frequenze disponibili, aggiornando la lista in base alla propria zona.

In alternativa è possibile procedere con una sintonizzazione manuale, utile soprattutto quando si vuole recuperare un singolo canale o risolvere eventuali problemi di ricezione. In questo caso è necessario inserire i parametri della frequenza del multiplex che trasmette il canale desiderato.

Va tenuto presente che alcuni canali più recenti trasmettono con standard avanzati, come HEVC main10 o tramite HbbTV: per questo motivo potrebbero non essere visibili su televisori meno recenti o non connessi a Internet. In questi casi, la risintonizzazione non basta e può essere necessario un dispositivo compatibile.

FAQ

Cos’è il digitale terrestre?

Il digitale terrestre è il sistema di trasmissione televisiva che utilizza segnali digitali al posto di quelli analogici. Permette di ricevere più canali, con una qualità audio e video migliore, e di accedere anche a servizi interattivi, soprattutto sui televisori più recenti e connessi a Internet.

Perché i canali del digitale terrestre cambiano spesso?

Le variazioni dipendono da diversi fattori: aggiornamenti della numerazione LCN, nuovi accordi tra operatori, introduzione di nuovi canali o riorganizzazioni delle frequenze. A questo si aggiunge il passaggio progressivo a standard più avanzati, che porta a continui assestamenti della lista.

La lista dei canali è uguale in tutta Italia?

No, e questo è un aspetto importante. Anche facendo riferimento alla stessa numerazione ufficiale, la disponibilità e la posizione di alcuni canali possono cambiare da regione a regione, soprattutto per la presenza delle emittenti locali e per la gestione delle frequenze nelle diverse aree tecniche.

Perché non vedo alcuni canali?

Le cause possono essere diverse: una sintonizzazione non aggiornata, problemi di segnale, oppure un televisore non compatibile con i nuovi standard di trasmissione, come l’HEVC main10. In alcuni casi, il canale potrebbe semplicemente non essere disponibile nella propria zona.

Ogni quanto bisogna risintonizzare la TV?

Non esiste una regola fissa, ma è consigliabile farlo ogni volta che si notano cambiamenti nella lista dei canali, oppure quando alcuni spariscono o non si vedono correttamente. Una risintonizzazione periodica aiuta a mantenere la lista aggiornata.

Cos’è la numerazione LCN?

LCN significa Logical Channel Number ed è il sistema che assegna automaticamente i numeri ai canali del digitale terrestre. Serve a mantenere un ordine coerente tra i principali canali nazionali, anche se può variare leggermente in base alla zona.

Serve una connessione Internet per vedere il digitale terrestre?

No, per la visione dei canali tradizionali basta l’antenna. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate, come i servizi HbbTV o i contenuti on demand collegati ai canali, richiedono una connessione Internet attiva.

I vecchi televisori funzionano ancora?

Dipende dal modello. I televisori più datati potrebbero non supportare i nuovi standard di trasmissione e quindi non essere in grado di visualizzare alcuni canali. In questi casi è possibile utilizzare un decoder esterno compatibile oppure valutare la sostituzione del dispositivo.

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