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DELBO ANDREA / Shutterstock

Negli ultimi mesi, la situazione del digitale terrestre è cambiata più volte, tra aggiornamenti della numerazione LCN, inserimenti di nuovi canali e continui assestamenti legati al passaggio ai nuovi standard di trasmissione. Dopo una fase piuttosto movimentata, con modifiche frequenti e non sempre uniformi su tutto il territorio, la lista dei canali sembra ora essersi stabilizzata.

Oggi la numerazione risulta più ordinata e coerente, con i principali canali nazionali ormai consolidati nelle prime posizioni e un’offerta sempre più orientata all’alta definizione.

La lista dei canali del digitale terrestre

Va però precisato che la numerazione dei canali del digitale terrestre non è necessariamente identica su tutto il territorio italiano, anche quando si fa riferimento alla stessa lista LCN. La presenza di emittenti locali, le differenze tra aree tecniche e la gestione delle frequenze possono infatti modificare l’ordine o la disponibilità di alcuni canali da regione a regione.

A questo si aggiungono aggiornamenti progressivi, inserimenti temporanei e variazioni legate agli accordi tra operatori, che rendono la lista dinamica e non sempre uniforme. Proprio per questo, quella che segue è una selezione il più possibile aggiornata e attendibile, costruita sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

1 – Rai 1 HD

2 – Rai 2 HD

3 – Rai 3 TGR Regione

4 – Rete4 HD

5 – Canale5 HD

6 – Italia1 HD

7 – LA7 HD

8 – TV8 HD

9 – NOVE

10 – 19 Canali locali

20 – Mediaset HD

21 – Rai 4/Rai 4 HD

22 – Iris HD

23 – Rai 5

24 – Rai Movie HD

25 – Rai Premium/Rai Premium HD

26 – Cielo

27 – Twentyseven HD

28 – TV2000

29 – LA7Cinema

30 – La5 HD

31 – Real Time

32 – QVC HD

33 – Food Network

34 – Cine34 HD

35 – Focus HD

36 – RTL 102.5

37 – Discovery

38 – Giallo

39 – Topcrime HD

40 – Boing HD

41 – K2

42 – Rai Gulp

43 – Rai YoYo

44 – Frisbee

45 – Boing Plus

46 – Cartoonito HD

47 – Super!

48 – Rai News 24/Rai News 24 HD

49 – Mediaset Italia2 HD

50 – Sky TG24

51 – TgCom24 HD

52 – DMAX

53 – Italia 53

54 – Rai Storia HD

55 – Mediaset Extra HD

56 – Hgtv – Home&Garden

57 – Rai Scuola HD

58 – Rai Sport HD

59 – Discovery Turbo

60 – SportItalia HD

61 – iL61

62 – DonnaSport Tv/Donna Tv

63 – CS24.live/Canale 63

64 – SuperTennis

65 – Alma Tv

66 – Radio 105

67 – R101 TV

68 – Bom Channel

69 – Deejay TV HD

70 – RadioItaliaTV

75 – 77 Canali Locali Valle D’Aosta

101 – Rai 4K

103 – Rai 3 HD

104 – Rete4 HD

105 – Canale5 HD

106 – Italia1 HD

107 – La7 HD

108 – TV8 HD

109 – Nove

120 – 20Mediaset HD

121 – Italia 121

122 – Canale 122

123 – Italia 123

124 – 125 – Arte Italia

126 – Italia 126

127 – Italia 127

128 – GoldTv Italia

129 – La4 Italia

130 – Channel 24

131 – Rete Italia

132- Linea Gen

133 – Arte In

134 – 136 – Canali Italia

137 – Gold Invest TV

138 – Telecampione

139 – Deluxe 139

140 STARMARKET

141 – 144 – Canali Italia

145 – Padre Pio Tv

146 – Rai Scuola HD

147 – Fascino

148 – Italia 148

149 – Prima Set

150 – Italia 150

151 – Equtv

152 – Tesory Channel

153 Tv 153

154 -156 Canali Italia

157 – Fascino HD

158 – Radio Kiss Kiss

159 -164 Canali Italia

166 – Orlev TV

167 – VH1

168 – Canale168

169 – Canale169

170 – Prima Free

178 – Ran News HD

179 – Ran GERM HD

183 – Abruzzo Channel (solo Abruzzo)

184 – L’Aquila TV (solo Abruzzo)

200 – Test HEVC main10

201 – RaiPlay

202 – Rai Radio 2 Visual HD

203 – RaiPlay Sound

204 – Promo Food di Channel 24

205 – Promo Travel di Starmarket

206 – Promo Home di Rete Italia

207 – Promo Living di Gold Invest

208 – Promo Life di Starmarket

209 – Promo Shopping di Starmarket

220 – Ap Channel

221 – It Channel

222 – Radio Roma Network

223 – Italia Sera

224 – Amici Network

225 – Teleshopping

226 – Welcome In

227 – Canale 227

228 – Tesory Channel

229 – La7 Cinema

230 – Canale 230 (LA 4 ITALIA)

231 – Terre Euganee Channel

232 – Canale 232

233 – Rtl 102.5 Caliente

234 – Cusano News

235 – Canale 235

236 – Man-ga

237 – Canale 237

238 – Promo Kids di Starmarket

240 – Genius 240

241 – France 24

242 – Sicilia 242

243 – Canale 243 di Starmarket

244 – Babel

245 – Parole di Vita

246 – IlSole24ORE TV

247 – BeJoy.kids

248 – 248 TV

249 – Enjoy tv Italia

250 – Promo Sport di Gold Tv Italia

251 – Momento TV

253 – Radio Radio TV

254 – ADNPLAY

255 – Maria Vision

256 – Onair Italia

257 – Gambero Rosso

258 – Radiofreccia

259 – Bike

260 – Urania

261 – Dr Palmas Tv

262 – Byoblu

263 – Canale 263

264 – Ntr Radio 264 Music TV

265 – RDS Social TV

266 – Radio Zeta

267 – ArteOra TV

268 – Canale 268

269 – Italia di Ap Channel

270 – 2Settanta Tv

401 – Satisfaction TV

402 – My Plus Tv

403 – Nexum Channel

410 – Malpensa 24 HD

412 – Imprese

441- Italian Fishing Tv

455 – Arte & Cultura – Arte Atelier HD

500 – Tivù, la guida

501 – Rai 1 HD

502 – Rai 2 HD

503 – Rai 3 HD

504 – Rete4 HD

505 – Canale5 HD

506 – Italia1 HD

507 – La7 HD

508 – TV8 HD

509 – Nove

510 – AutoMoto

520 – 20Mediaset HD

521 – Rai 4 HD

522 – Iris HD

523 – Rai 5 HD

524 – Rai Movie HD

525 – Rai Premium HD

527 – Twentyseven HD

528 – TV2000

529 – La7Cinema HD

530 – La5 HD

531 – Radio Zeta

532 – Radiofreccia

533 – Rtl 102.5 Caliente

534 – Cine34 HD

535 – Focus HD

536 – RTL 102.5

537 – Discovery

539 – TOPcrime HD

540 – Boing HD

542 – Rai Gulp HD

543 – Rai YoYo HD

545 – Boing Plus

546 – Cartoonito HD

548 – Rai News 24

549 – Mediaset Italia2 HD

550 – RTV San Marino

551 – TgCom24 HD

554 – Rai Storia HD

556 – Mediaset Extra HD

558 – Rai Sport HD

560 – SportItalia HD

561 – iL61

562 – Donna Sport Tv – Donna Tv

565 – Alma TV

566 – Radio 105

567 – R101 TV

569 – Deejay TV HD

570 – RadioItaliaTV

701 – Rai Radio 1

702 – Rai Radio 2

703 – Rai Radio 3

704 – Rai GR Parlamento

705 – Rai Isoradio

706 – Rai Radio 3 Classica

707 – Rai Radio Kids

708 – Rai Radio Live Napoli

709 – Rai Radio Techetè

710 – Rai Radio Tutta Italiana

711 – Rai Radio 1 Sport

712 – No Name Radio powered by Rai

713 – Radio Capital

714 – Radio Deejay

715 – Radio m2o

724 – Rds 100% Grandi Successi

728 – inBlu2000

733 – Radio Vaticana Italia

736 – Rtl 102.5

737 Radio Zeta

738 – Radiofreccia

739 – Rtl 102.5 Traffic

740 – RTL 102.5 Best

741 – RTL 102.5 Napulè

742 – RTL 102.5 Disco

743 – RTL 102.5 Caliente

744 – RTL 102.5 Bro&Sis

770 – R Italia SMI

771 – Radio R101

772 – Radio Monte Carlo

785 – Radio 105

786 – Virgin Radio

787 – Radiobrescia – La Leonessa

789 – Radio Maria

801 – Rai 3 TGR Valle d’Aosta

802 – Rai 3 TGR Piemonte

803 – Rai 3 TGR Liguria

804 – Rai 3 TGR Lombardia

805 – Rai 3 TGR Veneto

806 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano

807 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento

808 – Rai 3 TGR Südtirol

809 – Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

810 – Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)

811 – Rai 3 TGR Emilia-Romagna

812 – Rai 3 TGR Toscana

813 – Rai 3 TGR Marche

814 – Rai 3 TGR Umbria

815 – Rai 3 TGR Lazio

816 – Rai 3 TGR Abruzzo

817 – Rai 3 TGR Molise

818 – Rai 3 TGR Campania

819 – Rai 3 TGR Puglia

820 – Rai 3 TGR Basilicata

821 – Rai 3 TGR Calabria

822 – Rai 3 TGR Sardegna

823 – Rai 3 TGR Sicilia

825 – Radio Margherita Più

828 – Class CNBC

829 – La7 Test

833 – SuperSix

883 – Class TV MODA

888 – Caccia e Pesca

907 – La7 Test

908 – TV8 News On Demand

929 – La7 Servizi on demand

997 – La7 on demand (La7 HD)

998 – La7 Test

999 – La7CinemaTest/La7Cinema

I nuovi ingressi

Negli ultimi aggiornamenti del digitale terrestre si registrano anche alcuni nuovi canali, inseriti progressivamente nella numerazione e non sempre disponibili in tutte le aree fin da subito, che abbiamo già inserito nel precedente elenco. Per completezza, si tratta di:

178 RAN News HD

179 RAN GERM HD

183 Abruzzo Channel

184 L’Aquila TV.

Ci sono poi altri ingressi minori variabili per area. Sono tutte aggiunte che confermano quanto la piattaforma sia in continuo movimento, tra nuovi arrivi e riorganizzazioni. Anche in questo caso, la visibilità può dipendere dalla zona e può essere necessaria una nuova risintonizzazione dei canali.

Come vedere tutti i canali del digitale terrestre?

Per visualizzare correttamente tutti i canali è necessario effettuare una risintonizzazione periodica della TV o del decoder, soprattutto dopo aggiornamenti della numerazione o modifiche tecniche alle trasmissioni.

L’operazione è semplice: basta accedere al menu del televisore, entrare nella sezione dedicata ai canali e avviare la sintonizzazione automatica. In pochi minuti il sistema ricerca e memorizza tutte le frequenze disponibili, aggiornando la lista in base alla propria zona.

In alternativa è possibile procedere con una sintonizzazione manuale, utile soprattutto quando si vuole recuperare un singolo canale o risolvere eventuali problemi di ricezione. In questo caso è necessario inserire i parametri della frequenza del multiplex che trasmette il canale desiderato.

Va tenuto presente che alcuni canali più recenti trasmettono con standard avanzati, come HEVC main10 o tramite HbbTV: per questo motivo potrebbero non essere visibili su televisori meno recenti o non connessi a Internet. In questi casi, la risintonizzazione non basta e può essere necessario un dispositivo compatibile.