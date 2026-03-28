Digitale terrestre, la lista completa dei canali: numerazione aggiornata e novità
Una panoramica aggiornata dei canali del digitale terrestre, con numerazione LCN, novità e possibili differenze locali da tenere in considerazione
Negli ultimi mesi, la situazione del digitale terrestre è cambiata più volte, tra aggiornamenti della numerazione LCN, inserimenti di nuovi canali e continui assestamenti legati al passaggio ai nuovi standard di trasmissione. Dopo una fase piuttosto movimentata, con modifiche frequenti e non sempre uniformi su tutto il territorio, la lista dei canali sembra ora essersi stabilizzata.
Oggi la numerazione risulta più ordinata e coerente, con i principali canali nazionali ormai consolidati nelle prime posizioni e un’offerta sempre più orientata all’alta definizione.
La lista dei canali del digitale terrestre
Va però precisato che la numerazione dei canali del digitale terrestre non è necessariamente identica su tutto il territorio italiano, anche quando si fa riferimento alla stessa lista LCN. La presenza di emittenti locali, le differenze tra aree tecniche e la gestione delle frequenze possono infatti modificare l’ordine o la disponibilità di alcuni canali da regione a regione.
A questo si aggiungono aggiornamenti progressivi, inserimenti temporanei e variazioni legate agli accordi tra operatori, che rendono la lista dinamica e non sempre uniforme. Proprio per questo, quella che segue è una selezione il più possibile aggiornata e attendibile, costruita sulla base delle informazioni più recenti disponibili.
- 1 – Rai 1 HD
- 2 – Rai 2 HD
- 3 – Rai 3 TGR Regione
- 4 – Rete4 HD
- 5 – Canale5 HD
- 6 – Italia1 HD
- 7 – LA7 HD
- 8 – TV8 HD
- 9 – NOVE
- 10 – 19 Canali locali
- 20 – Mediaset HD
- 21 – Rai 4/Rai 4 HD
- 22 – Iris HD
- 23 – Rai 5
- 24 – Rai Movie HD
- 25 – Rai Premium/Rai Premium HD
- 26 – Cielo
- 27 – Twentyseven HD
- 28 – TV2000
- 29 – LA7Cinema
- 30 – La5 HD
- 31 – Real Time
- 32 – QVC HD
- 33 – Food Network
- 34 – Cine34 HD
- 35 – Focus HD
- 36 – RTL 102.5
- 37 – Discovery
- 38 – Giallo
- 39 – Topcrime HD
- 40 – Boing HD
- 41 – K2
- 42 – Rai Gulp
- 43 – Rai YoYo
- 44 – Frisbee
- 45 – Boing Plus
- 46 – Cartoonito HD
- 47 – Super!
- 48 – Rai News 24/Rai News 24 HD
- 49 – Mediaset Italia2 HD
- 50 – Sky TG24
- 51 – TgCom24 HD
- 52 – DMAX
- 53 – Italia 53
- 54 – Rai Storia HD
- 55 – Mediaset Extra HD
- 56 – Hgtv – Home&Garden
- 57 – Rai Scuola HD
- 58 – Rai Sport HD
- 59 – Discovery Turbo
- 60 – SportItalia HD
- 61 – iL61
- 62 – DonnaSport Tv/Donna Tv
- 63 – CS24.live/Canale 63
- 64 – SuperTennis
- 65 – Alma Tv
- 66 – Radio 105
- 67 – R101 TV
- 68 – Bom Channel
- 69 – Deejay TV HD
- 70 – RadioItaliaTV
- 75 – 77 Canali Locali Valle D’Aosta
- 101 – Rai 4K
- 103 – Rai 3 HD
- 104 – Rete4 HD
- 105 – Canale5 HD
- 106 – Italia1 HD
- 107 – La7 HD
- 108 – TV8 HD
- 109 – Nove
- 120 – 20Mediaset HD
- 121 – Italia 121
- 122 – Canale 122
- 123 – Italia 123
- 124 – 125 – Arte Italia
- 126 – Italia 126
- 127 – Italia 127
- 128 – GoldTv Italia
- 129 – La4 Italia
- 130 – Channel 24
- 131 – Rete Italia
- 132- Linea Gen
- 133 – Arte In
- 134 – 136 – Canali Italia
- 137 – Gold Invest TV
- 138 – Telecampione
- 139 – Deluxe 139
- 140 STARMARKET
- 141 – 144 – Canali Italia
- 145 – Padre Pio Tv
- 146 – Rai Scuola HD
- 147 – Fascino
- 148 – Italia 148
- 149 – Prima Set
- 150 – Italia 150
- 151 – Equtv
- 152 – Tesory Channel
- 153 Tv 153
- 154 -156 Canali Italia
- 157 – Fascino HD
- 158 – Radio Kiss Kiss
- 159 -164 Canali Italia
- 166 – Orlev TV
- 167 – VH1
- 168 – Canale168
- 169 – Canale169
- 170 – Prima Free
- 178 – Ran News HD
- 179 – Ran GERM HD
- 183 – Abruzzo Channel (solo Abruzzo)
- 184 – L’Aquila TV (solo Abruzzo)
- 200 – Test HEVC main10
- 201 – RaiPlay
- 202 – Rai Radio 2 Visual HD
- 203 – RaiPlay Sound
- 204 – Promo Food di Channel 24
- 205 – Promo Travel di Starmarket
- 206 – Promo Home di Rete Italia
- 207 – Promo Living di Gold Invest
- 208 – Promo Life di Starmarket
- 209 – Promo Shopping di Starmarket
- 220 – Ap Channel
- 221 – It Channel
- 222 – Radio Roma Network
- 223 – Italia Sera
- 224 – Amici Network
- 225 – Teleshopping
- 226 – Welcome In
- 227 – Canale 227
- 228 – Tesory Channel
- 229 – La7 Cinema
- 230 – Canale 230 (LA 4 ITALIA)
- 231 – Terre Euganee Channel
- 232 – Canale 232
- 233 – Rtl 102.5 Caliente
- 234 – Cusano News
- 235 – Canale 235
- 236 – Man-ga
- 237 – Canale 237
- 238 – Promo Kids di Starmarket
- 240 – Genius 240
- 241 – France 24
- 242 – Sicilia 242
- 243 – Canale 243 di Starmarket
- 244 – Babel
- 245 – Parole di Vita
- 246 – IlSole24ORE TV
- 247 – BeJoy.kids
- 248 – 248 TV
- 249 – Enjoy tv Italia
- 250 – Promo Sport di Gold Tv Italia
- 251 – Momento TV
- 253 – Radio Radio TV
- 254 – ADNPLAY
- 255 – Maria Vision
- 256 – Onair Italia
- 257 – Gambero Rosso
- 258 – Radiofreccia
- 259 – Bike
- 260 – Urania
- 261 – Dr Palmas Tv
- 262 – Byoblu
- 263 – Canale 263
- 264 – Ntr Radio 264 Music TV
- 265 – RDS Social TV
- 266 – Radio Zeta
- 267 – ArteOra TV
- 268 – Canale 268
- 269 – Italia di Ap Channel
- 270 – 2Settanta Tv
- 401 – Satisfaction TV
- 402 – My Plus Tv
- 403 – Nexum Channel
- 410 – Malpensa 24 HD
- 412 – Imprese
- 441- Italian Fishing Tv
- 455 – Arte & Cultura – Arte Atelier HD
- 500 – Tivù, la guida
- 501 – Rai 1 HD
- 502 – Rai 2 HD
- 503 – Rai 3 HD
- 504 – Rete4 HD
- 505 – Canale5 HD
- 506 – Italia1 HD
- 507 – La7 HD
- 508 – TV8 HD
- 509 – Nove
- 510 – AutoMoto
- 520 – 20Mediaset HD
- 521 – Rai 4 HD
- 522 – Iris HD
- 523 – Rai 5 HD
- 524 – Rai Movie HD
- 525 – Rai Premium HD
- 527 – Twentyseven HD
- 528 – TV2000
- 529 – La7Cinema HD
- 530 – La5 HD
- 531 – Radio Zeta
- 532 – Radiofreccia
- 533 – Rtl 102.5 Caliente
- 534 – Cine34 HD
- 535 – Focus HD
- 536 – RTL 102.5
- 537 – Discovery
- 539 – TOPcrime HD
- 540 – Boing HD
- 542 – Rai Gulp HD
- 543 – Rai YoYo HD
- 545 – Boing Plus
- 546 – Cartoonito HD
- 548 – Rai News 24
- 549 – Mediaset Italia2 HD
- 550 – RTV San Marino
- 551 – TgCom24 HD
- 554 – Rai Storia HD
- 556 – Mediaset Extra HD
- 558 – Rai Sport HD
- 560 – SportItalia HD
- 561 – iL61
- 562 – Donna Sport Tv – Donna Tv
- 565 – Alma TV
- 566 – Radio 105
- 567 – R101 TV
- 569 – Deejay TV HD
- 570 – RadioItaliaTV
- 701 – Rai Radio 1
- 702 – Rai Radio 2
- 703 – Rai Radio 3
- 704 – Rai GR Parlamento
- 705 – Rai Isoradio
- 706 – Rai Radio 3 Classica
- 707 – Rai Radio Kids
- 708 – Rai Radio Live Napoli
- 709 – Rai Radio Techetè
- 710 – Rai Radio Tutta Italiana
- 711 – Rai Radio 1 Sport
- 712 – No Name Radio powered by Rai
- 713 – Radio Capital
- 714 – Radio Deejay
- 715 – Radio m2o
- 724 – Rds 100% Grandi Successi
- 728 – inBlu2000
- 733 – Radio Vaticana Italia
- 736 – Rtl 102.5
- 737 Radio Zeta
- 738 – Radiofreccia
- 739 – Rtl 102.5 Traffic
- 740 – RTL 102.5 Best
- 741 – RTL 102.5 Napulè
- 742 – RTL 102.5 Disco
- 743 – RTL 102.5 Caliente
- 744 – RTL 102.5 Bro&Sis
- 770 – R Italia SMI
- 771 – Radio R101
- 772 – Radio Monte Carlo
- 785 – Radio 105
- 786 – Virgin Radio
- 787 – Radiobrescia – La Leonessa
- 789 – Radio Maria
- 801 – Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 802 – Rai 3 TGR Piemonte
- 803 – Rai 3 TGR Liguria
- 804 – Rai 3 TGR Lombardia
- 805 – Rai 3 TGR Veneto
- 806 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- 807 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- 808 – Rai 3 TGR Südtirol
- 809 – Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 810 – Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
- 811 – Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- 812 – Rai 3 TGR Toscana
- 813 – Rai 3 TGR Marche
- 814 – Rai 3 TGR Umbria
- 815 – Rai 3 TGR Lazio
- 816 – Rai 3 TGR Abruzzo
- 817 – Rai 3 TGR Molise
- 818 – Rai 3 TGR Campania
- 819 – Rai 3 TGR Puglia
- 820 – Rai 3 TGR Basilicata
- 821 – Rai 3 TGR Calabria
- 822 – Rai 3 TGR Sardegna
- 823 – Rai 3 TGR Sicilia
- 825 – Radio Margherita Più
- 828 – Class CNBC
- 829 – La7 Test
- 833 – SuperSix
- 883 – Class TV MODA
- 888 – Caccia e Pesca
- 907 – La7 Test
- 908 – TV8 News On Demand
- 929 – La7 Servizi on demand
- 997 – La7 on demand (La7 HD)
- 998 – La7 Test
- 999 – La7CinemaTest/La7Cinema
I nuovi ingressi
Negli ultimi aggiornamenti del digitale terrestre si registrano anche alcuni nuovi canali, inseriti progressivamente nella numerazione e non sempre disponibili in tutte le aree fin da subito, che abbiamo già inserito nel precedente elenco. Per completezza, si tratta di:
- 178 RAN News HD
- 179 RAN GERM HD
- 183 Abruzzo Channel
- 184 L’Aquila TV.
Ci sono poi altri ingressi minori variabili per area. Sono tutte aggiunte che confermano quanto la piattaforma sia in continuo movimento, tra nuovi arrivi e riorganizzazioni. Anche in questo caso, la visibilità può dipendere dalla zona e può essere necessaria una nuova risintonizzazione dei canali.
Come vedere tutti i canali del digitale terrestre?
Per visualizzare correttamente tutti i canali è necessario effettuare una risintonizzazione periodica della TV o del decoder, soprattutto dopo aggiornamenti della numerazione o modifiche tecniche alle trasmissioni.
L’operazione è semplice: basta accedere al menu del televisore, entrare nella sezione dedicata ai canali e avviare la sintonizzazione automatica. In pochi minuti il sistema ricerca e memorizza tutte le frequenze disponibili, aggiornando la lista in base alla propria zona.
In alternativa è possibile procedere con una sintonizzazione manuale, utile soprattutto quando si vuole recuperare un singolo canale o risolvere eventuali problemi di ricezione. In questo caso è necessario inserire i parametri della frequenza del multiplex che trasmette il canale desiderato.
Va tenuto presente che alcuni canali più recenti trasmettono con standard avanzati, come HEVC main10 o tramite HbbTV: per questo motivo potrebbero non essere visibili su televisori meno recenti o non connessi a Internet. In questi casi, la risintonizzazione non basta e può essere necessario un dispositivo compatibile.
FAQ
Il digitale terrestre è il sistema di trasmissione televisiva che utilizza segnali digitali al posto di quelli analogici. Permette di ricevere più canali, con una qualità audio e video migliore, e di accedere anche a servizi interattivi, soprattutto sui televisori più recenti e connessi a Internet.
Le variazioni dipendono da diversi fattori: aggiornamenti della numerazione LCN, nuovi accordi tra operatori, introduzione di nuovi canali o riorganizzazioni delle frequenze. A questo si aggiunge il passaggio progressivo a standard più avanzati, che porta a continui assestamenti della lista.
No, e questo è un aspetto importante. Anche facendo riferimento alla stessa numerazione ufficiale, la disponibilità e la posizione di alcuni canali possono cambiare da regione a regione, soprattutto per la presenza delle emittenti locali e per la gestione delle frequenze nelle diverse aree tecniche.
Le cause possono essere diverse: una sintonizzazione non aggiornata, problemi di segnale, oppure un televisore non compatibile con i nuovi standard di trasmissione, come l’HEVC main10. In alcuni casi, il canale potrebbe semplicemente non essere disponibile nella propria zona.
Non esiste una regola fissa, ma è consigliabile farlo ogni volta che si notano cambiamenti nella lista dei canali, oppure quando alcuni spariscono o non si vedono correttamente. Una risintonizzazione periodica aiuta a mantenere la lista aggiornata.
LCN significa Logical Channel Number ed è il sistema che assegna automaticamente i numeri ai canali del digitale terrestre. Serve a mantenere un ordine coerente tra i principali canali nazionali, anche se può variare leggermente in base alla zona.
No, per la visione dei canali tradizionali basta l’antenna. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate, come i servizi HbbTV o i contenuti on demand collegati ai canali, richiedono una connessione Internet attiva.
Dipende dal modello. I televisori più datati potrebbero non supportare i nuovi standard di trasmissione e quindi non essere in grado di visualizzare alcuni canali. In questi casi è possibile utilizzare un decoder esterno compatibile oppure valutare la sostituzione del dispositivo.