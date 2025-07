Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV, in questo momento, su Amazon c'è una TV Samsung QLED da 65 pollici che viene proposta con un prezzo ottimo

Samsung

Con le offerte Amazon di oggi c’è l’occasione giusta per acquistare una Smart TV di grandi dimensioni, con un pannello di qualità e con un prezzo al top: il modello in offerta è Samsung TV QE65Q64DAUXZT.

Si tratta di una Smart TV QLED 4K con pannello da 65 pollici, parte della gamma 2024 della casa coreana. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il modello con uno sconto netto rispetto al prezzo di lancio.

Grazie alla promozione, infatti, la Smayrt TV Samsung è ora disponibile con un prezzo ridotto a 749 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita e anche con possibilità di reso gratis entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto.

Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica del TV Samsung QLED 4K

La Smart TV Samsung disponibile oggi in offerta ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un prodotto di alta qualità ma con un prezzo accessibile. Tra le specifiche troviamo un pannello QLED con risoluzione 4K e una diagonale da 65 pollici.

Si tratta della combinazione giusta: al prezzo proposto non è facile trovare un prodotto in grado di garantire immagini di alto livello come quello proposto da Samsung. Ci sono anche il Quantum processor Lite 4K che gestisce in modo ottimale la procedura di upscaling, per garantire immagini sempre al top, e il supporto audio surround 3D.

Da non sottovalutare, inoltre, è la possibilità di sfruttare la piattaforma smart che offre una migliore esperienza d’uso. La Smart TV Samsung include tutte le app e le funzionalità tipiche dei modelli della casa coreana e aggiunge anche elementi extra come la possibilità di integrare Alexa.

TV Samsung QLED 4K, l’offerta di Amazon

La Samsung TV QE65Q64DAUXZT è oggi disponibile in offerta su Amazon con un prezzo ridotto a 749 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e può essere acquistato con consegna gratuita. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: chi è alla ricerca di un modello da 65 pollici in grado di garantire immagini di qualità, una piattaforma smart completa e, più in generale, un rapporto qualità/prezzo al top può puntare in modo deciso su quest’offerta. Per accedere allo sconto basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.