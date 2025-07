DenPhotos / Shutterstock

Le piattaforme digitali evolvono in continuazione, e uno dei principali motivi è l’adattamento alle abitudini dei propri utenti. È il caso dell’ultima novità annunciata da YouTube. Il colosso del video online nato nel 2005 ha infatti deciso di abbandonare due sezioni storiche del sito: la pagina Tendenze e la lista Trending Now. Al loro posto arriveranno nuove classifiche suddivise per categoria, pensate per riflettere meglio il modo attuale in cui le persone scoprono i contenuti virali sulla piattaforma.

Eliminate le pagine Trending: cosa cambia su YouTube

Fino a oggi, YouTube offriva una sezione dedicata ai video di tendenza, una sorta di classifica unificata che mostrava i contenuti più virali del momento, indipendentemente dal genere o dall’argomento. Questa pagina, lanciata nel 2015, funzionava in un’epoca in cui era più semplice definire cosa fosse “virale” con un unico elenco, valido per tutti.

Oggi non è più così. per questo, con l’aggiornamento annunciato, questa visione “generale” verrà sostituita da classifiche tematiche. Non ci saranno più la pagina Tendenze (Trending) e la lista Trending Now, dunque: gli utenti potranno invece consultare le YouTube Charts, ovvero classifiche suddivise per categoria.

In questo modo, i contenuti più popolari non saranno più raccolti in un unico contenitore, ma saranno distribuiti secondo interessi specifici, come musica, cinema o podcast. Il cambiamento è stato annunciato da YouTube in questi giorni e la transizione avverrà nel corso delle prossime settimane.

Perché questa novità? La “colpa” è degli utenti

Dietro questa decisione non ci sono tanto ragioni tecniche o di design ma, come detto, più che altro un’evidente evoluzione nei comportamenti degli utenti. Secondo YouTube, oggi le tendenze nascono da molteplici micro-comunità e fandom, una situazione che porta alla nascita di una quantità sempre maggiore di micro-trend. In un tale contesto, una sola lista “di tendenza” risulta dunque limitante e non più rappresentativa della varietà dei contenuti popolari.

Inoltre, il modo in cui gli utenti scoprono i contenuti virali è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Se un tempo ci si affidava alla pagina Tendenze per sapere cosa guardare, oggi gli utenti trovano video soprattutto tramite le raccomandazioni personalizzate, i risultati di ricerca o i commenti. Questa trasformazione ha reso meno rilevante la pagina Tendenze, tanto che il traffico è calato significativamente negli ultimi cinque anni.

Nuove categorie in arrivo

Come accennato, con il nuovo approccio YouTube ha già introdotto alcune categorie principali: video musicali, podcast, trailer cinematografici… Ma non si fermerà qui: la piattaforma ha espresso l’intenzione di ampliare presto l’offerta di classifiche, includendo nuovi ambiti e generi per rispecchiare sempre meglio la varietà dell’ecosistema creativo su YouTube.

Parallelamente alle nuove classifiche, gli utenti continueranno a ricevere suggerimenti personalizzati attraverso l’algoritmo, ma potranno anche esplorare contenuti non personalizzati dal menu Esplora, dai canali dei creator e dal feed delle iscrizioni.