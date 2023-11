Roma, 14 nov. (askanews) - E' "fondamentale" per Italia e Slovenia "accelerare il processo" di allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob.

"Sapete - ha aggiunto - che preferisco parlare non di allargamento ma di riunificazione europea, perchè non siamo un club" e occorre "dare segnali importanti" in questo senso.