Australia, al via lo scrutinio dei voti delle legislative

Milano, 3 mag. (askanews) - A Melbourne, un seggio elettorale inizia lo scrutinio dei voti per le elezioni parlamentari australiane. In un Paese dove il voto è obbligatorio da oltre un secolo, circa 18 milioni di cittadini erano chiamati a scegliere i loro rappresentanti nella Camera dei Rappresentanti e nel Senato, determinando così la futura guida del governo.

In lieve vantaggio nei sondaggi il Partito Laburista, guidato dal primo ministro uscente Anthony Albanese, che punta a un secondo mandato. Lo sfidante principale è il leader dell'opposizione conservatrice, Peter Dutton, a capo della Coalizione Liberal-Nazionale. Al centro della campagna elettorale temi caldi come l'emergenza abitativa, l'inflazione e l'accesso ai servizi pubblici. I Verdi (attorno al 13% nei sondaggi) sperano di diventare l'ago della bilancia in assenza di una chiara vittoria dei Labour o della Coalizione.

La Camera dei Rappresentanti, che passerà da 151 a 150 seggi dopo una ridefinizione dei collegi, elegge i deputati con mandato triennale. Per ottenere la maggioranza e governare, un partito deve conquistare almeno 76 seggi.

Il Senato, composto da 76 membri con mandati di sei anni, rinnova 40 seggi in questa tornata. In caso di Parlamento senza maggioranza, si formerà un governo di minoranza con il sostegno di indipendenti o partiti minori.