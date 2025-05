I cattolici peruviani celebrano l'elezione di Papa Leone XIV

Chiclayo, 9 mag. (askanews) - I peruviani si sono riuniti nella cattedrale di Chiclayo per celebrare l'elezione del neoeletto Papa Leone XIV, che ha trascorso quasi vent'anni nel nord del Perù. Il pontefice statunitense Robert Prevost è entrato nell'ordine agostiniano in Perù nel 1985 e ha ottenuto la nazionalità peruviana nel 2015. Prevost era considerato il meno americano tra i candidati statunitensi a diventare il 267° leader degli 1,4 miliardi di cattolici del mondo, grazie alla sua lunga esperienza in America Latina.