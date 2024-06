Ue, Tusk: rispetto per Meloni, nessuna decisione senza Italia

Bruxelles, 27 giu. (askanews) - "Nessuno più di me rispetta la premier Giorgia Meloni e l'Italia. C'è stata un'incomprensione. Qualche volte servono piattaforme politiche per semplificare il processo. La posizione comune dei tre grandi gruppi nel Consiglio europeo, in cui abbiamo completato i negoziati, è solo per facilitare il processo qui. La decisione spetta a Meloni e agli altri leader durante la riunione del Consiglio europeo". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles che discuterà i nuovi vertici Ue.

"L'unica intenzione e ragione per cui abbiamo preparato questa posizione comune è per facilitare il processo. Veramente. Non c'è Europa senza Italia e non c'è decisione senza la premier Meloni. Questo per me è ovvio", ha concluso Tusk, che è anche negoziatore per il Ppe.