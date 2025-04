Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali

Catania, 14 apr. (askanews) - La salute animale è un tema di fondamentale importanza non solo per il benessere degli animali stessi, ma anche per la salute pubblica e l'ambiente. In occasione della Giornata Internazionale degli Animali da Compagnia, Zoetis Manufacturing Italia ha deciso di aprire le sue porte per un evento che ha unito istituzioni locali, stakeholder e leader del settore, in un dialogo costruttivo sui temi cruciali per il futuro dell'industria e dell'ambiente, organizzando una site visit esclusiva per raccontare dall'interno una realtà industriale strategica per il settore farmaceutico veterinario, al centro di un ambizioso e importante piano di sviluppo che coniuga innovazione, sostenibilità e visione internazionale.

Vincenzo Iudicelli, Site Leader di Zoetis Manufacturing Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Zoetis si è impegnata e ha investito risorse ingenti nello stabilimento nostro di Catania per aumentare la sua capacità della produzione di principi attivi, cercando di andare incontro alle domande del mercato che in quest'ambito sono sempre più crescenti. Il sito di Catania è un sito cruciale, è un sito di eccellenza per la chimica farmaceutica, non solo in Italia ma a livello internazionale. Ci viene riconosciuto con grande orgoglio e con grande onore rappresentare questa importante realtà nel nostro territorio".

Ricerca e innovazione al centro dell'attività. L'impegno è quello di sviluppare soluzioni innovative volte a promuovere il benessere animale, nuovi progetti per migliorare la salute degli animali a livello globale.

Julia Von Gablenz, Regional President Europe and Middle East Zoetis, ha dichiarato a margine dell'evento: "L'innovazione in salute animale oggi va avanti e continua sviluppare nuovi prodotti. Le nostre innovazioni si basano sull'utilizzo di strumenti digitali, di dati e di un approccio più proattivo per supportare i veterinari ed i proprietari degli animali. In Zoetis siamo concentrati conoscere le necessità che derivano dall'evoluzione della società, ma siamo attenti anche la gestione sostenibile delle aziende ed ai ruoli che gli animali possono portare in dote alla nostra salute mentale ed al nostro benessere".

L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali nazionali e locali, i quali hanno testimoniato la rilevanza del tema per il tessuto sociale del paese.

"La salute animale fa parte di quello che viene chiamato One Health" - afferma Michaela Biancofiore, Presidente di Noi Moderati - "Significa non soltanto benessere animale ma ambientale e, ovviamente, anche per quanto riguarda il settore della salute pubblica. L'incontro ha messo in evidenza l'importanza del sito produttivo Zoetis, non solo come motore economico, ma anche come centro di innovazione e sviluppo".

In un periodo storico caratterizzato da sfide globali come il cambiamento climatico e la transizione digitale, l'impegno dell'azienda si è rivelato fondamentale nel tracciare una roadmap che possa coniugare crescita economica e responsabilità sociale.