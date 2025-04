Gardaland Resort, festa 50° anniversario con 5 grandi novità

Roma, 14 apr. - Fondato nel 1975, Gardaland Resort - che comprende il Parco Divertimenti con oltre 40 attrazioni per tutte le età, Gardaland SEA LIFE Aquarium, LEGOLAND Water Park e tre hotel tematici - celebra il proprio cinquantesimo anniversario con uno sguardo rivolto al futuro: emozioni, divertimento e innovazione si uniscono in esperienze uniche e risultati record.

Un traguardo che Gardaland Resort celebra oggi con l'inaugurazione di Animal Treasure Island - la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments - accolta da una folla entusiasta e accompagnata da spettacolari fuochi colorati e spari di cannone.

"Gardaland è da sempre sinonimo di innovazione e intrattenimento di qualità, e siamo orgogliosi che Merlin Entertainments abbia scelto Gardaland per il debutto mondiale di questa straordinaria attrazione", afferma Stefano Cigarini, CEO e Vice President Gardaland Resort. "Con un investimento da 10 milioni di euro, questa esperienza offre ai visitatori un coinvolgimento unico"

In questi 50 anni, il Parco ha accolto circa 100 milioni di visitatori ed è stato una tappa fondamentale nella memoria di tante generazioni. "Ritengo che Gardaland possa davvero vantare di essere un luogo unico", aggiunge Cigarini "in cui generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità." A distanza di cinquant'anni, queste emozioni continuano a tramandarsi da una generazione all'altra, grazie alla capacità del Resort di rinnovarsi continuamente, accogliendo con entusiasmo ospiti di tutte le età.

Ma la costituzione di Gardaland è stata anche - dal punto di vista del costume - un momento fondamentale per lo sviluppo dei Parchi Divertimento in Italia che sono diventati una nuova destinazione turistica. Quando Gardaland è nato nel 1975, l'idea era unica in Italia. Su un terreno di 90.000 metri quadrati a Castelnuovo è stato creato un Parco che ha subito affascinato pubblico e visitatori. Sin dall'inizio, la fantasia, la creatività e l'attenzione all'ospite sono stati i pilastri di Gardaland, che ha saputo costruire rapidamente una propria identità distintiva. Con il passare degli anni Gardaland è stato pioniere anche nel trasformare il parco in una vera destinazione turistica. Il punto di svolta è arrivato nel 2004 con l'apertura di Gardaland Hotel, che ha segnato il passaggio da destinazione giornaliera a luogo di soggiorno. Attualmente Gardaland Resort è diventato una vera e propria destinazione turistica europea. Oltre ad Animal Treasure Island le altre novità del 2025 sono Bim Bum Bam Live - Il ritorno del mitico Uan, Dragon Empire, A.I. The Future is Here, Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti.

