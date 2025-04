Il ministro Tajani visita la fregata italiana Marceglia a Osaka

Osaka, 14 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato oggi in visita alla fregata italiana ITS Marceglia, ormeggiata a Osaka, che partecipa a una campagna nell'Indo-Pacifico, iniziata a gennaio.

La tappa giapponese rappresenta un giro di boa nel viaggio della nave italiana, partita lo scorso 20 gennaio dall'arsenale di La Spezia per una campagna operativa di proiezione nella regione indo-pacifica. Nel suo viaggio, la Marceglia toccherà in totale 18 porti di 14 Paesi, percorrendo circa ventimila miglia nautiche prima di rientrare in Italia questa estate.

Compito della campagna è promuovere la presenza e le capacità del "Sistema Italia", consolidare le relazioni internazionali e valorizzare l'eccellenza industriale e tecnologica nazionale. Inoltre, la fregata svolgerà compiti di 'naval diplomacy' interagendo con le marine alleate e partner durante le attività addestrative programmate.