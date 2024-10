Tajani: nessun problema su manovra, tutto già deciso

Bruxelles, 17 ott. (askanews) - "La manovra? Non c'è stato nessun problema, era già tutto deciso, eravamo tutti soddisfatti". Se poi dal concordato arriveranno altre risorse, ha ribadito, "si può fare di più". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del vertice serale a Bruxelles tra la premier Giorgia Meloni, i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini e Raffaele Fitto, il ministro designato come commissario europeo. I quattro si sono incontrati per circa un'ora al bar dell'hotel Amigo, dove alloggia Meloni, arrivata a Bruxelles per partecipare al summit Ue-Paesi del Golfo e domani al Consiglio europeo.

"Abbiamo fatto quattro chiacchiere", ha minimizzato Tajani riguardo ai temi dell'incontro.