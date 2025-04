Screenings 2025, Santo (Ad Rai Com): oltre 90 buyers a Spoleto

Spoleto, 10 apr. (askanews) - "Siamo veramente orgogliosi di essere qui in Umbria, nella splendida città di Spoleto, a presentare i nostri Screenings, una manifestazione organizzata da Rai Com che porta oltre novanta buyers per mostrare quelli che sono tutti i prodotti del nostro catalogo, composto da fiction, documentari, performing arts, prodotti andati in onda sulla Rai e che oggi cerchiamo di distribuire in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, in tutta Europa, diffondendo anche la cultura italiana nel mondo. Il catalogo di Rai Com si compone di più di 4 mila titoli, 8 mila ore di prodotto che stanno trovando grande attenzione da parte dei buyers che sono a Spoleto. Tra i titoli più visti nelle prime giornate di questa splendida manifestazione ci sono "Stucky", "Imma Tataranni", "I Bastardi di Pizzofalcone". Grande l'interesse anche nei confronti degli altri nostri prodotti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rai Com, Sergio Santo, a margine della manifestazione "Screenings 2025".