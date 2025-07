Israele bombarda forze siriane a Sweida (sud) per proteggere i drusi

Roma, 16 lug. (askanews) - L'esercito israeliano ha attaccato i veicoli delle forze governative siriane nella regione di Sweida, a maggioranza drusa, per proteggere la minoranza religiosa. Proseguono infatti nella regione della Siria meridionale gli scontri tra le forze del ministero della Difesa siriano e i combattenti drusi, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco.

"Siamo operativi anche in Siria da questa mattina - ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu martedì sera - Ci impegniamo a mantenere la Regione sud-occidentale della Siria come zona demilitarizzata al confine con lo Stato di Israele. Non permetteremo che si torni a una situazione in cui si sta creando un secondo Libano per noi".

Sarebbe stato lo sceicco Muwafak Tarif, leader della comunità drusa israeliana, a chiedere un intervento militare israeliano a Sweida, parlando di "battaglia esistenziale per la comunità drusa".

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha chiesto mercoledì al governo siriano di "lasciare in pace" i drusi a Sweida, dove la comunità drusa è la maggioranza, e di ritirare le sue forze dalla città meridionale siriana. Katz ha annunciato inoltre che le Forze di difesa israeliane (Idf) "continueranno a colpire le forze del regime" siriano fino al loro ritiro dalla città a maggioranza drusa.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo, sono almeno 203 le persone rimaste uccise da domenica scorsa negli scontri avvenuti a Sweida, nel sud della Siria.