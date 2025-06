La voce di Ghali alla manifestazione a Roma "Non in mio nome"

Roma, 30 giu. (askanews) - La voce di Ghali per "Non in mio nome". L'artista, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e su temi sociali e civili, ha preso parte a sorpresa, sabato in piazza di Porta San Paolo a Roma, alla manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese, lanciando una volta in più il suo messaggio di pace, umanità e speranza per un domani migliore sulle note del brano "Casa Mia".

"In un momento in cui sta accadendo una delle più grandi ingiustizie della storia, vedere una piazza così piena e così attiva mi riempie il cuore di speranza.

Penso sia molto importante ripartire dalla cultura e dall'educazione. Abbiamo le vere armi in mano noi, possiamo partire da noi" - le parole di Ghali.