In questa edizione: Attentato a Mosca, oltre 90 morti. Tajani: "Ferma condanna attentato terroristico". Gaza, rinviato il voto all'Onu sulla tregua. Meloni: "Sull'Ucraina nessun clima di guerra". Naufragio Lampedusa, dispersa bimba di 15 mesi. Kate Middleton: "Sono in cura per il cancro".