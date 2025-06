Roma, 30 giu. (askanews) - Un esempio concreto di come innovazione e presenza sul territorio possano rafforzare le comunità locali. Il borgo di Montecchio, in provincia di Terni, è uno dei piccoli comuni umbri che, grazie a iniziative come il Progetto Polis, sta contrastando lo spopolamento. Per i suoi 1.400 abitanti, Poste Italiane è un presidio fondamentale contro la desertificazione dei servizi, come racconta il sindaco Federico Gori. Il servizio del TG Poste.