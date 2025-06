L'Ucraina si ritira da Trattato Ottawa sulle mine antiuomo

Kiev, 30 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo: lo ha ufficializzato in un video lui stesso spiegando che la Russia utilizza le mine antiuomo in modo estremamente cinico, e non solo ora nella guerra contro l'Ucraina.

Oltre all'Ucraina, anche i Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia hanno manifestato l'intenzione di denunciare il trattato o si sono ritirati.

La convenzione, firmata nel 1997 nella capitale canadese, vieta l'uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo ed esige la distruzione degli arsenali esistenti.