Riforma Cartabia e divorzio on line, il parere dell'esperto

Roma, 7 mag. (askanews) - La Riforma Cartabia, in vigore da marzo 2023, ha avuto un forte impatto sul diritto di famiglia in Italia, introducendo cambiamenti significativi nei processi di separazione e divorzio. Una delle novità più rilevanti è l'introduzione della cosiddetta domanda cumulata, vale a dire la possibilità di presentare contemporaneamente la domanda di separazione e quella di divorzio, facilitando il percorso legale per le coppie in crisi. I due istituti, tuttavia, rimangono distinti. Come spiega l'avvocato Andrea Cecinelli, esperto di diritto di famiglia. "È necessario sempre fare la separazione. La separazione - sottolinea Cecinelli - non andrà mai in pensione. Bisogna fare prima la separazione, ottenuta la separazione, dopo sei mesi dalla separazione è possibile richiedere il divorzio. La Cartabia, sotto questo punto di vista ha modificato l'iter, nel senso che è possibile all'interno dell'atto di separazione chiedere al giudice, che successivamente, dopo l'emissione della sentenza sarà possibile richiedere il divorzio, nel senso che il giudice fisserà una nuova udienza, in automatico, per l'emissione del successivo divorzio consensuale, però sarà sempre necessario avviare la separazione".

Un'altra innovazione importante è la possibilità di gestire il processo di separazione e divorzio in modo telematico, attraverso la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, consentendo alle parti di evitare udienze fisiche e di risparmiare tempo e costi. Questa modalità, sviluppata durante la pandemia, offre vantaggi sia per i clienti che per gli avvocati. "Separarsi e divorziare telematicamente - prosegue l'esperto - è molto più semplice rispetto alla vecchia procedura per la quale occorreva recarsi presso il tribunale di residenza. Con la Cartabia c'è stata una riforma importante, all'interno della quale è possibile sostituire l'udienza con la trattazione scritta, quindi i clienti non si dovranno presentare in tribunale. Detto questo, anche noi come studio legale prediligiamo un approccio telematico e a distanza".

La Riforma ha inoltre posto maggiore attenzione sui diritti e sul benessere dei minori, garantendo loro il diritto di essere ascoltati dal giudice e introducendo misure specifiche per proteggere i loro interessi durante il processo. Un esempio è l'obbligo per i genitori di adottare un Piano genitoriale: "Con la separazione e il divorzio on line - conclude l'avvocato Cecinelli - l'attenzione sui minori non viene meno rispetto, magari alla classica procedura, presso lo studio legale e quindi analogica. La Cartabia sull'affidamento dei figli minori, pone particolare attenzione, quindi con la procedura telematica, sicuramente, questa attenzione non verrà meno".