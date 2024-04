Protezione civile, Curcio: stabilire priorità prevenzione

Roma, 18 apr. (askanews) - "E' evidente che lavorare sulla prevenzione è un valore aggiunto, è anche vero che il tema della prevenzione non è solo un tema di risorse finanziarie ma anche di stabilire le priorità, stabilire quali sono i punti su cui investire insieme, e l'idea di mettere insieme professionisti e ministeri che hanno competenze nelle attività costruttive sta proprio in questo. Anche le recenti decisioni di istituire cabine di regia in ambito governativo ha il senso di mettere insieme gli sforzi per decidere quelli che sono gli interventi più urgenti. Perchè quando si fanno i conti con miliardi bisogna stabilire le priorità, è fondamentale".

Così Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile. in occasione della giornata per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.