La Roma conferma De Rossi: leadership, rispetto e coraggio

Milano, 18 apr. (askanews) - Daniele De Rossi e la Roma proseguiranno il loro percorso insieme anche al termine di questa stagione. L'annuncio sul sito del club giallorosso, in un comunicato firmato dai proprietari del club Dan e Ryan Friedkin.

"Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali".

L'ex centrocampista e capitano romanista era arrivato in panchina a metà gennaio, in sostituzione dell'esonerato José Mourinho, firmando un accordo fino a giugno. Ora l'ufficialità del prolungamento. Un progetto "a lungo termine", per DDR, che "continuerà a ricoprire la carica di allenatore anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro".