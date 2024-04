Brooklyn Fitboxing, aperto il primo club di Roma

Roma, 18 apr. (askanews) - Un concetto di allenamento nuovo, che combina l'alternanza di colpi al sacco e round di esercizi funzionali al divertimento ed ai valori della condivisione e della solidarietà. La formula è stata messa a punto da Brooklyn Fitboxing, catena fitness-boutique nata a Madrid nel 2014 e in forte espansione in Europa, che ora conta oltre 200 club nel mondo.

È stato inaugurato ieri a Roma il dodicesimo centro in Italia, nel cuore del quartiere Monte Verde, grazie alla collaborazione di cinque soci, tra i quali spiccano Giorgio Maria Daviddi e Gabriele Corsi del Trio Medusa.

Gabriele Corsi e Giorgio Maria Daviddi, a margine dell'apertura del nuovo centro Brooklyn Fitboxing di Roma, hanno dichiarato: "Oltre a esserci innamorati del modello di business e del format di allenamento, che è efficace, ma anche giocoso e sfidante, ci sentiamo assolutamente in linea con tutti i valori del brand, che punta sul divertimento e sulla community, sulla solidarietà e sullo stare insieme in un ambiente genuino. Siamo anche felicissimi del nostro nuovo club che con 24 sacchi potrà accogliere i fitboxer in diversi orari del giorno, dalla mattina, alla pausa pranzo, alla sera."

Brooklyn Fitboxing introduce un nuovo format di allenamento che ha già conquistato 60.000 persone nel mondo.

Gabriele Aluigi, Country Manager Brooklyn Fitboxing Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo emozionati per l'apertura a Roma, speriamo sia la prima di tante altre nella Capitale. Il nostro prototipo di allenamento dura 47 minuti, nei quali si alternano colpi al sacco con allenamento funzionale a corpo libero o con pochi attrezzi. I sacchi sono particolarmente tecnologici e sono muniti di sensori in grado di capire il livello di intensità dei colpi ed, inoltre, riescono a percepire se i colpi sono a tempo di musica. Questi risultati diventano un punteggio, mettendo così in sfida tutti i partecipanti alla sessione di allenamento. Noi come Brooklyn Fitboxing devolviamo l'1% del fatturato internazionale in beneficenza a quattro cause e, la scelta tra le quattro alternative, viene presa dai nostri clienti, i fitboxers".

Il modello Brooklyn Fitboxing trasforma ogni sessione di allenamento in un'esperienza divertente e stimolante, che favorisce il benessere fisico e mentale, in un'atmosfera di energia positiva, sana competizione e condivisione. Un format che, dalla Spagna, è sempre più in espansione.