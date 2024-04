Siracusa, al via al Castello Maniace gli Stati Generali del Cinema

Roma, 12 apr. (askanews) - Al via al Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, gli "Stati generali del Cinema": tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano. Fino a domenica 14 aprile, si parlerà di argomenti chiave come il tax credit, il turismo legato al cinema e l'espansione internazionale, con l'intento di istituire e alimentare un centro di ricerca sulle dinamiche e sulle prospettive del settore audiovisivo.

Gli "Stati generali del cinema", promossi e organizzati dalla Regione Siciliana, tramite l'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit per il primo verticale del turismo, si propongono di coinvolgere, attraverso processi di partecipazione attiva, associazioni professionali, istituzioni culturali e altre organizzazioni rilevanti nel processo decisionale, per garantire una collaborazione efficace tra il settore privato e il settore pubblico nel raggiungimento degli obiettivi comuni.

Nella prima giornata si è svolto il panel 'Istituzioni - Un progetto industriale per il cinema e il turismo' con uno specifico verticale Turismo e cinema, presenti, tra gli altri Renato Schifani, presidente della Regione; Elvira Amata, assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; Sergio Castellitto, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia; Manlio Messina, capogruppo vicario alla Camera dei Deputati; Daniela Santanchè, ministra del Turismo; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera; Cristina Priarone, presidente di Italian Film Commissions e direttore Generale di Roma Lazio Film Commission; lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

Focus anche su "Credito d'imposta e debito di sistema, il tax credit tra sogno e realtà", presenti tra gli altri Francesco Rutelli, presidente di Anica e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà S.p.A. e presidente di Apa - Associazione Produttori Audiovisivi.