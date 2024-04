Planet Week, Margheri (WEC Italia): muoversi su tutti i fronti

Roma, 27 apr. (askanews) - "Per accelerare la decarbonizzazione, in linea con le conclusioni della COP28, dobbiamo muoverci su tutti i fronti, in modo inclusivo e cogliendo tutte le opportunità tecnologiche di tutte le filiere. Non possiamo dimenticare nessun settore e dobbiamo trovare soluzioni innovative per non lasciare indietro nessuna regione del mondo, a partire dall'Africa. L'Italia conta su attori importantissimi a livello internazionale e ha sviluppato eccellenze tecnologiche e di business su tutte filiere dell'energia e dell'economia circolare. L'occasione del G7 Clima, Energia e Ambiente, guidato dall'Italia, rappresenta un'opportunità da non mancare per trovare soluzioni condivise per accelerare la transizione dei sistemi energetici in modo efficace, giusto e inclusivo".

Lo ha affermato Marco Margheri, Presidente Wec Italia, nell'ambito della Planet Week che accompagna i lavori del G7 a guida italiana di Torino, in un incontro promosso da Globe Italia - Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia - Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia insieme al Politecnico di Torino - Energy Center.